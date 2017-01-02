Куда ушли миллионы «Росатома»?

Ангарск - интересный город в части расходования средств областного или местного бюджета. Вот, например, сотни миллионов освоены на реконструкции стадиона «Ермак», а он до сих пор не сдан в эксплуатацию, хотя прошло уже лет пять, как этот спортивный объект используется на полную катушку. Или взять деньги, поступающие из областного бюджета по «Народным инициативам». Напомним, что по этой программе, инициированной «Единой Россией», муниципалитеты получают деньги на ремонт социальных объектов и реализацию мероприятий по благоустройству. Ангарск - единственный городской округ, который в прошлом году не освоил всей выделенной суммы, и более полумиллиона рублей от «Народных инициатив» пришлось вернуть обратно в область.Администрация Ангарского городского округа включила строительство городской набережной в список социально важных объектов, реализация которого начата в 2017 году.
Фото Николая СТЕРНИНА
На фоне этих примеров, которые можно трактовать как неумение распорядиться имеющимися средствами, громкие заявления некоторых депутатов местной Думы о деньгах, якобы выделенных «Росатомом» с целью развития социальных объектов в Ангарске, выглядят, мягко говоря, неуместно. Так и хочется написать: вы сначала научитесь осваивать то, что вам уже выделяют из областного бюджета…
Но вернемся к существу вопроса. Несколько ангарских депутатов уверяют, что соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и Иркутской областью предусматривало поддержку программ социально-экономического развития Ангарского городского округа. На эти цели якобы госкорпорация намерена была перечислить 373 млн. рублей дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет. Однако то ли в спешке чиновники регионального правительства (а речь идет об августе 2015 года, когда областью еще управлял Сергей ЕРОЩЕНКО) забыли заглянуть в Бюджетный кодекс РФ, то ли перед губернаторскими выборами не до того было, но соглашение было заключено с серьезными нарушениями. Перечень объектов, на которые должны были быть перечислены росатомовские миллионы, не был оформлен приложением к соглашению, как это полагается, из-за чего дополнительные перечисления от «Росатома» были направлены в бюджет Иркутской области, а не напрямую на финансирование указанных мероприятий. А в этом случае их дальнейшее распределение происходит в соответствии с федеральным законодательством. Согласно Бюджетному кодексу РФ средства, поступившие в доходы бюджета, могут расходоваться только в рамках госпрограмм. - В пункте 2.3.3. сказано: «правительство… в установленном законом порядке рассматривает вопрос об участии в дополнительном финансировании согласованных сторонами мероприятий и проектов…». Эта форма не соответствует той, по которой мы заключаем соглашения с другими организациями, осуществляющими деятельность на территории области. То есть по соглашению данный пункт рекомендует правительству области финансировать дополнительно социальные объекты в муниципальном образовании, перечислив муниципалитету определенный объем средств. При этом бюджет на 2016 год был уже утвержден, и внести изменения в бюджет и госпрограммы возможно было только через корректировку. Для этого требовались конкретные мероприятия и подтверждающая документация от администрации Ангарского округа. Однако представленные письмом «Росатома» мероприятия Ангарского городского округа не отвечали необходимым требованиям: наличие проектно-сметной документации и положительное заключение экспертизы,
- рассказала нашей газете в эксклюзивном интервью заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина ПЕТРОВА.
По словам Марины Николаевны, в «деле о миллионах «Росатома» произошла несогласованность, а депутаты Ангарска, не проверив документы, поспешили обвинить областное правительство в недофинансировании города. В то же время, понимая значимость Ангарска как промышленного центра Иркутской области и одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджетную систему региона, губернатор Приангарья Сергей ЛЕВЧЕНКО неоднократно заявлял о необходимости увеличения расходов регионального бюджета на финансирование объектов и мероприятий в Ангарском городском округе. И если в 2014 году на эти цели Ангарску было выделено 196,4 млн. руб., то к концу 2015 года сумма увеличилась до 254 миллионов рублей, а в 2016 году подросла до 261 миллиона. На 2017 год в рамках госпрограмм для Ангарска заложено 376,9 млн. рублей. Кроме этого, город получает субсидии и субвенции из региональной казны.
Марина Петрова заверила нашу газету, что правительство Иркутской области заинтересовано в максимально выгодном для Ангарска решении возникшей проблемы. Там, в правительстве, посоветовали местной власти убрать из списка социальных объектов ремонт фонтана на сумму 27 млн. рублей, поскольку люди в трудное время могут не понять необходимость таких затрат. На днях между областью и администрацией АГО достигнута договоренность об уточнении перечня социальных объектов и мероприятий.
Правительством также было направлено обращение в ГК «Росатом» с предложением заключить новое соглашение, соответствующее всем требованиям законодательства. Кроме того, в рамках подготовки нового соглашения прорабатывается вопрос создания замещающих производств на площадке АЭХК. Областное руководство заинтересовано в развитии площадки электролизного химического комбината и считает ее очень интересной и перспективной для укрепления экономического потенциала региона.
Оксана ТИХАЯ