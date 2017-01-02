Куда ушли миллионы «Росатома»?

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

На фоне этих примеров, которые можно трактовать как неумение распорядиться имеющимися средствами, громкие заявления некоторых депутатов местной Думы о деньгах, якобы выделенных «Росатомом» с целью развития социальных объектов в Ангарске, выглядят, мягко говоря, неуместно. Так и хочется написать: вы сначала научитесь осваивать то, что вам уже выделяют из областного бюджета…Но вернемся к существу вопроса. Несколько ангарских депутатов уверяют, что соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и Иркутской областью предусматривало поддержку программ социально-экономического развития Ангарского городского округа. На эти цели якобы госкорпорация намерена была перечислить 373 млн. рублей дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет. Однако то ли в спешке чиновники регионального правительства (а речь идет об августе 2015 года, когда областью еще управлял Сергей ЕРОЩЕНКО) забыли заглянуть в Бюджетный кодекс РФ, то ли перед губернаторскими выборами не до того было, но соглашение было заключено с серьезными нарушениями. Перечень объектов, на которые должны были быть перечислены росатомовские миллионы, не был оформлен приложением к соглашению, как это полагается, из-за чего дополнительные перечисления от «Росатома» были направлены в бюджет Иркутской области, а не напрямую на финансирование указанных мероприятий. А в этом случае их дальнейшее распределение происходит в соответствии с федеральным законодательством. Согласно Бюджетному кодексу РФ средства, поступившие в доходы бюджета, могут расходоваться только в рамках госпрограмм.- рассказала нашей газете в эксклюзивном интервью заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина ПЕТРОВА.По словам Марины Николаевны, в «деле о миллионах «Росатома» произошла несогласованность, а депутаты Ангарска, не проверив документы, поспешили обвинить областное правительство в недофинансировании города. В то же время, понимая значимость Ангарска как промышленного центра Иркутской области и одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджетную систему региона, губернатор Приангарья Сергей ЛЕВЧЕНКО неоднократно заявлял о необходимости увеличения расходов регионального бюджета на финансирование объектов и мероприятий в Ангарском городском округе. И если в 2014 году на эти цели Ангарску было выделено 196,4 млн. руб., то к концу 2015 года сумма увеличилась до 254 миллионов рублей, а в 2016 году подросла до 261 миллиона. На 2017 год в рамках госпрограмм для Ангарска заложено 376,9 млн. рублей. Кроме этого, город получает субсидии и субвенции из региональной казны.Марина Петрова заверила нашу газету, что правительство Иркутской области заинтересовано в максимально выгодном для Ангарска решении возникшей проблемы. Там, в правительстве, посоветовали местной власти убрать из списка социальных объектов ремонт фонтана на сумму 27 млн. рублей, поскольку люди в трудное время могут не понять необходимость таких затрат. На днях между областью и администрацией АГО достигнута договоренность об уточнении перечня социальных объектов и мероприятий.Правительством также было направлено обращение в ГК «Росатом» с предложением заключить новое соглашение, соответствующее всем требованиям законодательства. Кроме того, в рамках подготовки нового соглашения прорабатывается вопрос создания замещающих производств на площадке АЭХК. Областное руководство заинтересовано в развитии площадки электролизного химического комбината и считает ее очень интересной и перспективной для укрепления экономического потенциала региона.