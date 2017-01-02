Нефтехимики думают, как попасть на работуПодземный пешеходный тоннель железнодорожного вокзала, через который ежедневно ходит на работу и обратно около двух тысяч человек, грозятся закрыть. 22 января на выходе из тоннеля руководство вокзала повесило объявление, что тоннель закроют уже 25 января. К счастью, этого не случилось, но очевидцы рассказывают, что нефтехимики, приехавшие в этот день на электричке из Усолья-Сибирского, пошли на работу прямо через железнодорожные пути. Так и до беды недалеко. У нас часто то, что людям удобно, по закону не положено. Вот и подземный переход попал в эти «ножницы».
Фото Николая СТЕРНИНА
Если тоннель закроют, у работников АНХК, которые ходят на работу на проходную «Кислородная» через подземный тоннель, выход один: добираться другим путем. Он есть (просим прощения у читателей за недостоверную информацию в № 5) - сначала до управления АНХК, затем пешком минут 15. До «Кислородной» можно доехать на трамваях № 5 и 11. Но ходят они редко. Например, маршрут № 5 выходит из 205 квартала в 5.45, следующие вагоны идут в 6.39, 6.58 и 7.17. Затем перерыв до 15.32, 16.28. Вагон в 16.53 и 17.50 идет только до депо. Расписание маршрута № 5, идущего из АНХК в город, тоже неудобное: последний трамвай отходит в 17.09, идет только до депо.
Как нашей газете рассказали работники цеха связи, их рабочий день заканчивается в 17.15. В это время последний трамвай № 5 уже ушел, а последний трамвай № 11 уходит от управления АНХК в 18.09. То есть путь через подземный тоннель вокзала - самый удобный и самый короткий (его, кстати, строили в том числе для нефтехимиков). Видимо, поэтому этим путем люди пользовались и тогда, когда прохода вовсе не было. Доезжали до вокзала, по переходу выходили на последнюю платформу – и вперед, через рельсы.
Как мы уже писали («Проход закрыт» - «В» от 19 января 2017 г. «Сюда не ходи» - «В» от 2 сентября 2016 года)
, основанием для его закрытия стало вступившее в силу решение Свердловского районного суда города Иркутска об ограничении свободного доступа в подземный тоннель вокзала. В своем иске транспортный прокурор настаивает, что проход должен быть закрыт для посторонних лиц. Суд обязал РЖД ограничить (не исключить) свободный доступ в подземный тоннель посредством организации пропускного режима для работников предприятий, которые используют тоннель для прохода на работу. Нефтехимики считают, что организовать систему пропуска должны железнодорожники, т.к. вокзал – их собственность. Восточно-Сибирская железная дорога возлагает эту обязанность на АНХК, т.к. через тоннель ходят работники компании.
По информации Ирины ПОЙМАНОВОЙ, начальника ангарского ж/д вокзала, закрытие пешеходного тоннеля приостановлено, но только до пятницы, 27 января. Предполагается, что предприятия договорятся и решат, наконец, этот вопрос. Потому что если нет, люди пойдут по путям. Опыт-то есть.
Ольга КРАСНОВА