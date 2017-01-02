Свалок стало больше

Договоров на вывозку мусора тожеЖители улицы Кропоткина договор на вывоз мусора заключили. Но от свалки их это не спасло.История с исчезнувшими мусорными баками в микрорайоне Китой продолжается. На этот раз тревогу забили жители микрорайона Кирова, улицы Кропоткина. - В конце года нас предупредили, что те контейнеры, которые установлены прямо перед нашими домами, уберут, потому что администрация больше не может заниматься вывозом мусора за свой счёт. Нам предложили заключить договоры индивидуально. Что мы и сделали!
- объясняют жители. - У нас подписан договор с компанией «Жилком», они показали нам баки в конце улицы, которые они вывозят. Туда мы и должны теперь носить мусор.
Казалось бы, проблем не должно быть. Однако получилось иначе: баки увезли, местные стали ходить на другую мусорку, однако бытовые отходы на прежнем месте всё равно появляются с завидной регулярностью. Уже скопилась целая куча. Чей это мусор - неизвестно. Кто его будет убирать - тоже.- Мы уверены, что это жители ближайших пятиэтажек из 95 квартала,
- говорят местные. - По привычке идут утром на работу - закинули пакетик. Им здесь ближе, по пути на автобусную остановку. Никого не смущает, что здесь контейнеров уже нет: место издалека заметно, площадка огорожена, мусор лежит - значит можно.
Жители частного сектора уверяют, что нарушителями благоустройства они никак не могут быть и производить столько отходов. - Сами подумайте! У нас же собаки, печки. Большая часть нашего мусора сжигается. Здесь зимой народу живёт совсем немного, большинство домов используются как дачи. Мы раньше-то не всегда этой мусоркой пользовались. Теперь, конечно, ходим на новую, мы же за неё по 60 рублей с человека платим. Если администрация больше не может вывозить мусор, почему не ликвидировали полностью старую площадку? Не убрали ограждение, не проследили, чтобы место осталось чистым? Сейчас зима, мусор хотя бы не гниёт, а что будет летом?
И вроде бы никто конкретно в этой истории не виноват. Чиновники сделали всё как положено: объявили, разъяснили, вывезли. Люди тоже: договор заключили. А мусор как был, так и продолжает быть, ему все эти договоры без разницы.- Наш микрорайон и так словно и не в Ангарске
, - вздыхают «кировцы». - А мы здесь уже 40 лет живём. Прописка имеется, земля в собственности, всё как положено. Только почему-то относятся к нам как к деревне и обслуживают соответственно.
Сейчас жители микрорайона требуют, чтобы именно администрация вывезла образовавшуюся свалку и ликвидировала оборудованную мусорную площадку.
Кстати. Жители Китоя, наконец-то, начали приходить в себя и заключать договоры на вывоз мусора. Например, на территории за ДК «Лесник» организацию этого процесса взял на себя совет общественности «Зелёный берег». Заключили договоры, посчитали контейнеры, навели чистоту. - Теперь сами следим за вывозом мусора,
- поделилась опытом председатель СО Антонина КРОТОВА. - Например, сегодня я позвонила и сказала, что баки можно не вывозить, они ещё не заполнились. Мы же здесь живём, кому ещё следить за чистотой? Но пока ещё не все жители к такой сознательности пришли. Вот по Трактовой, как я видела, ещё лежит мусор, снегом только припорошило.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА