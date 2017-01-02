Свалок стало больше

Договоров на вывозку мусора тоже



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

- объясняют жители. -Казалось бы, проблем не должно быть. Однако получилось иначе: баки увезли, местные стали ходить на другую мусорку, однако бытовые отходы на прежнем месте всё равно появляются с завидной регулярностью. Уже скопилась целая куча. Чей это мусор - неизвестно. Кто его будет убирать - тоже.- говорят местные. -Жители частного сектора уверяют, что нарушителями благоустройства они никак не могут быть и производить столько отходов.И вроде бы никто конкретно в этой истории не виноват. Чиновники сделали всё как положено: объявили, разъяснили, вывезли. Люди тоже: договор заключили. А мусор как был, так и продолжает быть, ему все эти договоры без разницы., - вздыхают «кировцы». -Сейчас жители микрорайона требуют, чтобы именно администрация вывезла образовавшуюся свалку и ликвидировала оборудованную мусорную площадку.Кстати. Жители Китоя, наконец-то, начали приходить в себя и заключать договоры на вывоз мусора. Например, на территории за ДК «Лесник» организацию этого процесса взял на себя совет общественности «Зелёный берег». Заключили договоры, посчитали контейнеры, навели чистоту.- поделилась опытом председатель СО Антонина КРОТОВА. -