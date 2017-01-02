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Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар


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Сегодня, 11:41
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Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар

Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар

Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США исследуют способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg в понедельник, 30 января.

Как отмечает издание, соответствующее исследование было заказано Конгрессом по инициативе обеих основных партий, «представители которых озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина».

Работа над исследованием контролируется канцелярией директора Национальной разведки США и штабом Стратегического командования (US Strategic Command), которое управляет стратегическими ядерными силами. Исполнители должны подготовить доклад, который оценит способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР, и способность этих стран продолжать выполнять государственные программы.

Как отметил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» офицер российских ракетных войск стратегического назначения, подобные доклады с момента появления ядерного оружия регулярно готовятся и обновляются в рамках ядерного планирования в США и в России, и лежат в основе также регулярно обновляемых стратегий применения ядерного арсенала в различных вариантах вооруженных конфликтов. Интересно, а российские исследователи занимаются изучением способностями США выжить? Наверно, да. Иначе как знать чем достать противника прежде, чем он сделает это первым.
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