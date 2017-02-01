Кто последний?

Офис «Водоканала» на улице Мира. Понедельник, 30 января, 16.00. Духота, теснота, разборки...

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

– рассказывает Людмила Ивановна. –Возмущённая потребительница решила тут же донести свои претензии до руководства предприятия. Зашла в главный офис. Директора на месте не было, она поговорила с секретарём.Руководитель предприятия Александр АЛЕКСЕЕВ призывает людей не суетиться и не бегать по сверкам, а завести в Интернете на сайте «Водоканала» личный кабинет и там спокойно следить за начисленными платежами, оплаченными суммами, а заодно и передавать показания. Вот только для многих потребителей (самых дисциплинированных, кстати) Интернет недоступен, это люди пожилого возраста. Надо сделать так, чтобы обслужиться могли даже те, кто не знает, как включить компьютер.Проблема «Водоканала» состоит ещё и в том, что с некоторых пор туда стало проблемно передавать показания приборов учёта. Практически каждый день на «народный телефон» нашей редакции приходят звонки с жалобами: невозможно дозвониться до «Водоканала», до каких пор будут мучить нас? Непонятно, почему муниципальное предприятие не может хорошо организовать работу своей телефонной службы или заключить, наконец, контракт с каким-нибудь колл-центром. Передавать показания через управляющую компанию могут далеко не все жители города, а только те, кто обслуживается в «Жилищном управлении». Показания можно передавать через «Салвент». Но сложность в том, что платить за квартиры люди обычно ходят в начале месяца, после пенсии или зарплаты, а показания нужно передавать в другой срок. Кроме того, были случаи, когда переданные через третьи руки показания просто не доходили до адресата. Принимает показания Сбербанк, но не во всех отделениях. Более того, приём потребителей в отделениях банка с 1 февраля прекращён в связи с открытием нового отделения «Водоканала» в 206 квартале. Открытие нового офиса можно было бы считать хорошей новостью, если бы не один нюанс: подобный опыт уже имелся, допофис уже открывали в квартале А. Однако проработал он совсем недолго и был закрыт по причине… низкой посещаемости!Конечно, самый простой и доступный для всех способ передачи показаний – звонок по телефону. Сейчас это предлагается сделать в будние дни, с 8 до 20.00, в субботу, с 9 до 15.00. Почему-то не работает автоответчик во всё остальное время, хотя раньше это было весьма удобно: звони хоть ночью, надиктовывай показания и спи спокойно. Потому что дозвониться по единственному телефону, хоть и многоканальному, очень сложно. А срок передачи ограничен с 20 по 25 число каждого месяца. То есть в эти пять дней весь город должен сообщить, сколько воды за месяц он использовал!И наконец, работа самого офиса «Водоканала». Не верится, что сам руководитель смог бы просидеть там хотя бы полчаса. Душно, нет воды, нет системы электронной очереди, народу постоянно приходится ругаться, выясняя, кто за кем. Для сравнения мы побывали в офисах «Энергосбыта» на улице Мира и в «Водоканале». Народу везде немало. Но «Энергосбыт» после многочисленных жалоб офис переформатировал, выделив для ожидания большую площадь, посадив в зал консультанта и организовав электронную очередь. Поэтому люди там сидят спокойно, рассредоточившись по диванчикам. В «Водоканале» же тесно и идёт бурное обсуждение того, пропустят ли человека с удостоверением ветерана труда без очереди.Всё чаще стал звучать вопрос: если жалобы директору предприятия не приносят результата, куда можно пожаловаться на самого директора? Есть у него начальство? Сообщаем: начальство есть. «Водоканал» - муниципальное предприятие, его учредителем является администрация АГО. Отчитываться обязан руководитель и перед депутатами. Вот по этим двум адресам ангарчанам и надо отправлять свои жалобы.