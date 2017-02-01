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Вне системы


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Сегодня, 12:55
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Почему в частных клиниках не лечат по полису?

Почти тысяча человек подписали петицию размещенную в Интернете Байкальской ассоциацией медицинских организаций. Люди требуют дать возможность частным клиникам оказывать медицинскую помощь по полисам ОМС. Среди тех, кто готов работать в системе обязательного медицинского страхования, ангарский медицинский центр КДЛ.

Вне системы
За три года травматологическому отделению МСЧ-36, которое возглавляет Алексей КОЛЕСНИКОВ, количество квот на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи увеличили с 60 до 85. Для их получения пациентам надо обращаться напрямую к Колесникову.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Мы можем по профилю травматология и ортопедия за год пролечить в дневном стационаре 950 пациентов с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 460 – в круглосуточном стационаре, провести 540 лазерных и радиочастотных операций по удалению межпозвонковой грыжи (нуклеопластика), которая относится к высокотехнологичной медицинской помощи, - рассказал нашей газете главный врач центра КДЛ, кандидат медицинских наук Артем Витальевич ДЫДЫКИН. - Однако специалисты Министерства здравоохранения предложили только ориентировочно 130 консультаций травматолога на год, это всего 11 консультаций в месяц. На консультации врач поставит диагноз и расскажет о лечении, которое мы применяем в своем медицинском центре, но пациент им по полису воспользоваться не сможет. И даже попасть на такую консультацию можно будет только по направлению из поликлиники, к которой прикреплён пациент.

Когда в нашей стране вводили обязательное медицинское страхование, говорили, что благодаря ему пациент сможет сам выбрать себе и врача, и лечебное учреждение, в котором захочет получить медицинскую помощь. Сегодня больные хотят лечиться в частных медицинских центрах, а частные медицинские центры готовы лечить пациентов в рамках ОМС. Однако чиновники от здравоохранения не выделяют им заявленные объемы медицинской помощи. Почему? Постараемся разобраться.

Конкуренция
в халате

Казалось бы, чем больше у людей выбор, тем лучше: пациенты смогут получать медицинскую помощь там, где им удобно, выгодно и хочется. Оплачивает эту помощь фонд обязательного медицинского страхования, в который ежемесячно поступает 5,1% от заработка каждого работника.

Фонд один, а желающих получить из него оплату за труд много. Преимущества имеют государственные стационары и поликлиники. При этом тарифы на оказание медицинских услуг строго фиксированы и одинаковы и для государственного медицинского учреждения, и для частного. Но для того, чтобы частный медицинский центр вошел в систему ОМС, придется «отщипнуть» от больниц, уже работающих в системе ОМС. Руководство государственных лечебных учреждений, естественно, против. Они доказывают, что сами справятся с необходимым для населения объемом работ. Чиновникам от медицины необходимо найти золотую середину.

Право есть,
выбора нет

Пациенту, который хочет получить консультацию врача не в той поликлинике, к которой прикреплен, сделать это сложно, а порой невозможно, потому что в таком случае деньги за пациента получит другая поликлиника. Получается, что выбрать доктора пациент по своему желанию, конечно, может, но только за собственные деньги. Лечиться в частной клинике тоже может любой желающий. И тоже только за свои деньги.

Специалисты Министерства здравоохранения, отказывая центру КДЛ во включении его в систему ОМС, пояснили, что ангарчане и жители области в их услугах не нуждаются, поскольку потребность населения удовлетворена по нормативам. Однако почему же тогда в КДЛ всегда есть и пациенты, и даже очередь? В основном это пожилые люди, которые платят за лечебные процедуры из своей пенсии. Как правило, они испробовали все методы лечения, предлагаемые государственными больницами, но облегчение почувствовали только после современных методик, которые в Ангарске практикуют лишь в КДЛ.

Опыт клиникой наработан. Все условия вхождения в ОМС соблюдены. Остался самый сложный этап – убедить чиновников позволить больным людям лечиться по ОМС там, где они хотят.

Первые ласточки

Травматологическому отделению медсанчасти-36 это удалось. Здесь вот уже третий год получают квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

- В 2016 году по полисам ОМС мы провели 85 операций, относящихся к ВМП. Из них 40 - эндопротезы тазобедренного сустава, включая переломы шейки бедра и коксартроз, 20 – сложные переломы бедра и плеча, 5 – корригирующие, альтернативные операции по тотальному протезированию коленного сустава, остальные – сложные деформации в стопе, - рассказал нашей газете заведующий травматологическим отделением МСЧ-36 Алексей Витальевич КОЛЕСНИКОВ.

Эти операции в МСЧ-36 выполняют с 1995 года. Для того чтобы проводить их в рамках ОМС, то есть бесплатно для пациентов, отделение подверглось тотальным проверкам. Их опыт изучали эксперты из Москвы, Волгограда, Иркутска, а также специалисты Росздравнадзора. Решение о выделении квот принимали полгода. В июне 2014 года, наконец, выдали разрешение.

МСЧ-36 стало четвертой больницей в области по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия и первой ласточкой в Ангарске. В этом году высокотехнологичную помощь в рамках ОМС в нашем городе начнет оказывать лор-отделение ЦМСЧ-28. Его заведующий Георгий ХААКОВ пояснил:

- Мы будем проводить улучшающие слух операции при хроническом гнойном среднем отите и других заболеваниях, требующих замены слуховой косточки и барабанной перепонки.

Разрешение на это было получено в прошлом году, но финансирование пока не поступало и количество операций не определено. Но пациенты есть, и они ждут.

Пациенты КДЛ за свое лечение с применением передовых технологий пока продолжают платить самостоятельно. Их полис ОМС в этом современном медицинском центре пока не работает.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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