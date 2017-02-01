Вне системы

Почему в частных клиниках не лечат по полису?

За три года травматологическому отделению МСЧ-36, которое возглавляет Алексей КОЛЕСНИКОВ, количество квот на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи увеличили с 60 до 85. Для их получения пациентам надо обращаться напрямую к Колесникову.

Фото Николая СТЕРНИНА

Конкуренция

в халате

Право есть,

выбора нет

Первые ласточки

Галина ЛЕМЗЯКОВА

- рассказал нашей газете главный врач центра КДЛ, кандидат медицинских наук Артем Витальевич ДЫДЫКИН. -Когда в нашей стране вводили обязательное медицинское страхование, говорили, что благодаря ему пациент сможет сам выбрать себе и врача, и лечебное учреждение, в котором захочет получить медицинскую помощь. Сегодня больные хотят лечиться в частных медицинских центрах, а частные медицинские центры готовы лечить пациентов в рамках ОМС. Однако чиновники от здравоохранения не выделяют им заявленные объемы медицинской помощи. Почему? Постараемся разобраться.Казалось бы, чем больше у людей выбор, тем лучше: пациенты смогут получать медицинскую помощь там, где им удобно, выгодно и хочется. Оплачивает эту помощь фонд обязательного медицинского страхования, в который ежемесячно поступает 5,1% от заработка каждого работника.Фонд один, а желающих получить из него оплату за труд много. Преимущества имеют государственные стационары и поликлиники. При этом тарифы на оказание медицинских услуг строго фиксированы и одинаковы и для государственного медицинского учреждения, и для частного. Но для того, чтобы частный медицинский центр вошел в систему ОМС, придется «отщипнуть» от больниц, уже работающих в системе ОМС. Руководство государственных лечебных учреждений, естественно, против. Они доказывают, что сами справятся с необходимым для населения объемом работ. Чиновникам от медицины необходимо найти золотую середину.Пациенту, который хочет получить консультацию врача не в той поликлинике, к которой прикреплен, сделать это сложно, а порой невозможно, потому что в таком случае деньги за пациента получит другая поликлиника. Получается, что выбрать доктора пациент по своему желанию, конечно, может, но только за собственные деньги. Лечиться в частной клинике тоже может любой желающий. И тоже только за свои деньги.Специалисты Министерства здравоохранения, отказывая центру КДЛ во включении его в систему ОМС, пояснили, что ангарчане и жители области в их услугах не нуждаются, поскольку потребность населения удовлетворена по нормативам. Однако почему же тогда в КДЛ всегда есть и пациенты, и даже очередь? В основном это пожилые люди, которые платят за лечебные процедуры из своей пенсии. Как правило, они испробовали все методы лечения, предлагаемые государственными больницами, но облегчение почувствовали только после современных методик, которые в Ангарске практикуют лишь в КДЛ.Опыт клиникой наработан. Все условия вхождения в ОМС соблюдены. Остался самый сложный этап – убедить чиновников позволить больным людям лечиться по ОМС там, где они хотят.Травматологическому отделению медсанчасти-36 это удалось. Здесь вот уже третий год получают квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)., - рассказал нашей газете заведующий травматологическим отделением МСЧ-36 Алексей Витальевич КОЛЕСНИКОВ.Эти операции в МСЧ-36 выполняют с 1995 года. Для того чтобы проводить их в рамках ОМС, то есть бесплатно для пациентов, отделение подверглось тотальным проверкам. Их опыт изучали эксперты из Москвы, Волгограда, Иркутска, а также специалисты Росздравнадзора. Решение о выделении квот принимали полгода. В июне 2014 года, наконец, выдали разрешение.МСЧ-36 стало четвертой больницей в области по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия и первой ласточкой в Ангарске. В этом году высокотехнологичную помощь в рамках ОМС в нашем городе начнет оказывать лор-отделение ЦМСЧ-28. Его заведующий Георгий ХААКОВ пояснил:Разрешение на это было получено в прошлом году, но финансирование пока не поступало и количество операций не определено. Но пациенты есть, и они ждут.Пациенты КДЛ за свое лечение с применением передовых технологий пока продолжают платить самостоятельно. Их полис ОМС в этом современном медицинском центре пока не работает.