Чем выше должность, тем выше "гонорары"

Главное управление МВД России на транспорте готовит материалы на увольнение двоих сотрудников ведомства, задержанных в Иркутске по подозрению в получении взятки в 20 миллионов рублей. По факту происшествия проводится служебная проверка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД России на станции «Иркутск-Пассажирский» Григорий Прокофьев получили от руководителя коммерческой организации через посредника взятку за беспрепятственное перемещение грузов железнодорожным транспортом. Днем 3 февраля сотрудники УФСБ России задержали заместителя начальника ВСЛУ МВД России на транспорте непосредственно при получении денег. Следователи установили причастность к преступлению другого транспортного полицейского, которого также задержали. Читайте далее: http://www.irk.ru/news/20170207/sacking/

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