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Гепатит А в Тулуне распространился от работников из Киргизии и Таджикистана


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Сегодня, 11:29
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Гепатит А в Тулуне распространился от работников из Киргизии и Таджикистана

Гепатит А в Тулуне распространился от работников из Киргизии и Таджикистана

Вероятным источником распространения гепатита А в Тулунском районе стали работники лесозаготовительных участков из Киргизии и Таджикистана. Об этом 1 февраля 2017 года сообщает пресс-служба администрации Тулуна. Вероятнее всего, в организованные коллективы и школы заболевание передалось из семей. По сообщению Тулунской городской больницы, на 31 января в инфекционном отделении находится 33 пациента, семь из них уже готовятся к выписке. Последние случаи заболеванием гепатитом А зарегистрированы на территории Тулуна 26 января.

Ситуация с распространением гепатита А находится на постоянном контроле администрации Тулуна, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и Тулунской городской больницы. Приняты противоэпидемические и профилактические меры. Во всех школах города усилен режим дезинфекции, а в школах, где были зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А (школы №№1,7и19), проводится дополнительная санитарная обработка и дезинфекция.

Работники городской больницы обследуют учеников и работников пищеблоков школ, где были зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А. Начата прививочная кампания среди контактной группы, начальной школы и работников пищеблоков. К 27января было привито более 300человек. Из местного бюджета будут выделены деньги на приобретение дополнительной вакцины для школьников. Организовано медицинское наблюдение за детьми и взрослыми, которые общались с заболевшими.
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