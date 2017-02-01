В Братске будут судить взяточника

Начальник отдела инспектирования дорог в Братске требовал взятку у грузоперевозчиков В Братске будут судить начальника отдела по инспектированию дорог Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области за получение взятки. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый получил взятку в размере 70 тысяч рублей от жителей Братска, занимающихся деятельностью по перевозке грузов.

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