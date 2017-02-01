Полный мрак

250 домов неделю живут без электричества

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Садоводство это находится рядом с микрорайоном Китой. Можно сказать, что это один населённый пункт, потому что китойские улицы плавно перетекают в улицы СНТ. Незнающий человек и не заметит, как переместился из одного пункта в другой. Однако разница существенная – там городская территория, и все проблемы решает администрация. Здесь – товарищество, и правят в нём (по-другому не скажешь) председатель и правление. Именно эти люди должны обеспечивать живущих здесь людей всем необходимым – сетями, дорогами, ресурсами, в том числе и электричеством.Когда мы приехали в «Лесник», нас ждал митинг местных жителей. Реальность сегодня такова: люди живут на дачах. Кто-то добровольно, из желания быть поближе к земле, а кто-то не от хорошей жизни: отдав квартиры детям или продав жильё в городе. Есть, конечно, в «Леснике» дачи в прямом смысле этого слова, но большинство домов именно жилые, с оформленными адресами и, что немаловажно, пропиской.- кричат люди. -- переживает одна из жительниц.– вторит ей молодая женщина.Пока люди спасаются… в магазине! Местные продавцы, тоже живущие неподалёку, разрешают приходить и заряжать батарейки. Однако надолго ли хватит благородного порыва хозяев торговой точки?Чтобы посмотреть поближе, каково это в 21 веке жить без электричества, идём в дом семьи БЕЗНОСОВЫХ. Юлия знакомит нас со своими детьми, 8-летней Софьей и 4-летней Таисией. Софья делает уроки.- рассказывает мать. -Юлия показывает нам настоящее кладбище бытовой техники. Два холодильника, телевизор, микроволновка – всё это «летит» без счёта, потому что электроснабжение более чем нестабильно, постоянных перепадов ни один прибор не может выдержать. Впрочем, сейчас технике ничего не угрожает: стирать приходится на руках, готовить на печке. Как при царе Горохе!Так в чём же причина отключения электричества? Известно – долги. Садоводство должно более 200 тысяч рублей. Индивидуальных договоров с каждым домом нет, обслуживается только юридическое лицо в целом – СНТ. Оно должно, его отключили. А кто там конкретно не заплатил – разбирайтесь сами.Люди, когда доведены до отчаяния, вполне могут и самостоятельно разобраться, да так, что мало никому не покажется. Народное ополчение решило собирать долги с неплательщиков и отрезать должников без всяких санкций. Позвали с собой участкового, но он оказался на больничном. «Ну тогда пеняйте на себя», - развели руками люди. И пошли по дворам.Наверное, это самая эффективная мера, когда к тебе заваливается толпа соседей и требует отдать долг. За выходные насобирали 74 тысячи рублей. Тут же отвезли их в «Энергосбыт». Там пообещали, что на остальную сумму сделают рассрочку до конца февраля, а свет сегодня-завтра подключат. Правда, во вторник, 7 февраля, в домах всё ещё было темно.Мы спросилиможно ли решить проблему электроснабжения в ангарских почти городских садоводствах раз и навсегда.Во-вторых, можно распределить всю мощность, подаваемую на садоводство, между всеми участками и заключить индивидуальные договоры. Но тогда на каждый дом получится мощность слишком маленькая, недостаточная даже для электрического чайника. Кроме того, индивидуальные договоры тоже не несут ничего хорошего. Потому что человек, расплачиваясь за индивидуальное потребление напрямую с нами, зачастую перестаёт платить взносы в садоводство. Считает, он и так платит за то, что потребляет. Однако сети надо содержать, оплачивать потери – это примерно то же самое, что общедомовые нужды в многоквартирных домах. Подобная ситуация сложилась в соседнем садоводстве «Тополёк». Одними только неоплаченными потерями они накопили долг в 700 тысяч рублей и тоже были отключены.Недаром в «европах» только состоятельные люди могут позволить себе жить в отдельных домах – недешёвое это удовольствие. И всё же нынешнюю ситуацию никак нельзя назвать закономерной или нормальной. Почему люди, имеющие ангарскую прописку, вынуждены чуть ли не с вилами самостоятельно решать проблему электроснабжения? Жить при свечах? Мёрзнуть? И зачем в таком случае этим людям нужна власть и администрация со всеми её отделами и управлениями?