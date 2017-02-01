Полный мрак

250 домов неделю живут без электричестваВ конце прошлой недели жители садоводства «Лесник-1» обрывали телефоны: «Мы третий день сидим без электричества! Дети и старики мёрзнут. На улице минус двадцать! Почему? У нас нет долгов!»«Лесник-1» только по названию садоводство. На самом деле это настоящий жилой микрорайон, люди здесь живут круглый год.
Садоводство это находится рядом с микрорайоном Китой. Можно сказать, что это один населённый пункт, потому что китойские улицы плавно перетекают в улицы СНТ. Незнающий человек и не заметит, как переместился из одного пункта в другой. Однако разница существенная – там городская территория, и все проблемы решает администрация. Здесь – товарищество, и правят в нём (по-другому не скажешь) председатель и правление. Именно эти люди должны обеспечивать живущих здесь людей всем необходимым – сетями, дорогами, ресурсами, в том числе и электричеством.
Когда мы приехали в «Лесник», нас ждал митинг местных жителей. Реальность сегодня такова: люди живут на дачах. Кто-то добровольно, из желания быть поближе к земле, а кто-то не от хорошей жизни: отдав квартиры детям или продав жильё в городе. Есть, конечно, в «Леснике» дачи в прямом смысле этого слова, но большинство домов именно жилые, с оформленными адресами и, что немаловажно, пропиской. - Председатель наша сказала, что она лежит в больнице, её не беспокоить ещё дней десять,
- кричат люди. - А нам тут что, умирать? Насосы не работают, значит, батареи холодные. Печкой весь дом не отопишь. Да ладно печки, не работают бытовые приборы, невозможно зарядить телефоны!- У меня проблемы с давлением, я просто боюсь, что не смогу вовремя «скорую» вызвать,
- переживает одна из жительниц.
- А у меня ребёнок-инвалид, мне никак нельзя оставаться без связи,
– вторит ей молодая женщина.
Пока люди спасаются… в магазине! Местные продавцы, тоже живущие неподалёку, разрешают приходить и заряжать батарейки. Однако надолго ли хватит благородного порыва хозяев торговой точки?
Чтобы посмотреть поближе, каково это в 21 веке жить без электричества, идём в дом семьи БЕЗНОСОВЫХ. Юлия знакомит нас со своими детьми, 8-летней Софьей и 4-летней Таисией. Софья делает уроки. Юлия БЕЗНОСОВА с детьми обогреваются дровами, благо закупили на зиму несколько машин.- Хорошо, сегодня рано занятия закончились,
- рассказывает мать. - Она учится со второй смены, домой приходит уже в сумерках. Как учимся? А вот у нас тут такая лампа Аладдина, фонарик в виде керосинки. Зажигаем его и пишем в тетрадках, потом папа на работе заряжает батарейки. Знаем, что это вредно для зрения, но как иначе? Ребёнок и так уже в очках, слишком часто приходится нам тут без света сидеть.
Юлия показывает нам настоящее кладбище бытовой техники. Два холодильника, телевизор, микроволновка – всё это «летит» без счёта, потому что электроснабжение более чем нестабильно, постоянных перепадов ни один прибор не может выдержать. Впрочем, сейчас технике ничего не угрожает: стирать приходится на руках, готовить на печке. Как при царе Горохе!
Так в чём же причина отключения электричества? Известно – долги. Садоводство должно более 200 тысяч рублей. Индивидуальных договоров с каждым домом нет, обслуживается только юридическое лицо в целом – СНТ. Оно должно, его отключили. А кто там конкретно не заплатил – разбирайтесь сами.
Люди, когда доведены до отчаяния, вполне могут и самостоятельно разобраться, да так, что мало никому не покажется. Народное ополчение решило собирать долги с неплательщиков и отрезать должников без всяких санкций. Позвали с собой участкового, но он оказался на больничном. «Ну тогда пеняйте на себя», - развели руками люди. И пошли по дворам.
Наверное, это самая эффективная мера, когда к тебе заваливается толпа соседей и требует отдать долг. За выходные насобирали 74 тысячи рублей. Тут же отвезли их в «Энергосбыт». Там пообещали, что на остальную сумму сделают рассрочку до конца февраля, а свет сегодня-завтра подключат. Правда, во вторник, 7 февраля, в домах всё ещё было темно.
Анастасия КУРМАЗОВА,Комментарий
фото Николая СТЕРНИНА
Мы спросили у начальника ангарского отделения «Иркутскэнергосбыта» Андрея ЖУРАВЛЁВА,
можно ли решить проблему электроснабжения в ангарских почти городских садоводствах раз и навсегда.- В теории можно. Есть даже несколько путей решения. Однако на практике у каждого из путей есть существенные минусы.
Во-первых, надо, чтобы сетевая организация приняла на свой баланс сети садоводства. Тогда можно будет организовать более качественный учёт и нормальное содержание. Однако на деле сетевые организации не горят желанием такое имущество принимать, потому что сети находятся в очень плохом состоянии.
Во-вторых, можно распределить всю мощность, подаваемую на садоводство, между всеми участками и заключить индивидуальные договоры. Но тогда на каждый дом получится мощность слишком маленькая, недостаточная даже для электрического чайника. Кроме того, индивидуальные договоры тоже не несут ничего хорошего. Потому что человек, расплачиваясь за индивидуальное потребление напрямую с нами, зачастую перестаёт платить взносы в садоводство. Считает, он и так платит за то, что потребляет. Однако сети надо содержать, оплачивать потери – это примерно то же самое, что общедомовые нужды в многоквартирных домах. Подобная ситуация сложилась в соседнем садоводстве «Тополёк». Одними только неоплаченными потерями они накопили долг в 700 тысяч рублей и тоже были отключены. - Неужели потери так велики? Ведь мы здесь, в городе, за общедомовые нужды копейки платим!- Сети разные. Содержанием ваших занимается управляющая компания, вы ей за это платите. Их сети кто содержит, обслуживает? Чаще всего никто. А ведь там у них ещё и трансформаторы есть, которые тоже расходов требуют. Плюс те самые потери, которые неизбежны. Содержать коммуникации в дачных товариществах стоит гораздо дороже, чем в МКД.
Недаром в «европах» только состоятельные люди могут позволить себе жить в отдельных домах – недешёвое это удовольствие. И всё же нынешнюю ситуацию никак нельзя назвать закономерной или нормальной. Почему люди, имеющие ангарскую прописку, вынуждены чуть ли не с вилами самостоятельно решать проблему электроснабжения? Жить при свечах? Мёрзнуть? И зачем в таком случае этим людям нужна власть и администрация со всеми её отделами и управлениями?