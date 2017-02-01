Куда нести?

Свалок мусора с каждым днём всё большеГде мусор, там всегда бездомные животные. И собаки ещё не самый опасный вариант.С первых дней января жители отдалённых микрорайонов и частного сектора бьют тревогу: исчезли все мусорные контейнеры, которые раньше вывозились за счёт муниципалитета. Контейнеры убрали, а мусор продолжает собираться на привычных ему местах. И никакие разумные доводы типа «люди должны сами платить за вывоз своего мусора» не работают.
Особенную активность в обсуждении этого вопроса проявляют жители микрорайона Китой. Оно и неудивительно, ведь именно оттуда в одночасье увезли сразу больше 40 контейнеров, оставив частный сектор зарастать мусором. Да-да, мы помним, активисты-общественники и представители администрации проводили собрания, несколько раз всем объясняли, что с января мусорок не будет, что нужно куда-то пойти, заключить договор и прочее. Некоторым этого оказалось достаточно, а некоторым нет. А кто-то взвесил свои потребности и возможности и решил, что в вывозе мусора… не нуждается!- Откуда взялись такие расценки,
- удивляется Нина Николаевна, жительница улицы Партизанская, Китой. - Мы позвонили на предприятие, которое занимается непосредственно вывозом мусора. Узнали, что вывоз одного контейнера стоит 225 рублей в месяц. Мы разделили на окружающие дома, получилось по 67 с дома. А с нас требуют по 221! Да ведь и дома есть совсем разные, вот у меня в соседнем живёт одна пожилая женщина, сомневаюсь, что она вообще хоть что-то выбрасывает! Бумага и пластик сгорают в печи, отбросы идут вместо удобрений на грядки, в компост.
Рассказывают буквально легенды об одном из жителей улицы Озёрная, который установил себе контейнер и платит за его вывоз. Фишка в том, что вывозить его приходится 2 раза в год! То есть вывоз мусора ему обходится примерно в 5 рублей в месяц. - Мы не против платить, но только нормальную, адекватную цену,
- уверяют жители.Свалка в квартале Л. Мусор явно не только бытовой.
Некоторых останавливает ещё и то условие, что теперь люди должны сами отвечать за сохранность контейнеров. - Я вот сначала прониклась новой обязанностью,
- рассказывает Нина Николаевна. - Даже соседей обошла, собрала деньги, пошла заключать договор. А там мне говорят: ответственность несёте вы. Если контейнер пропадёт, то мне придётся платить 7 тысяч рублей за него. Если вокруг будет грязно, то мне выпишут штраф. То есть я должна не просто за вывоз мусора платить, а ещё и сторожем, и дворником работать? Кто-нибудь, объясните, зачем мне это нужно? Отказалась я договор заключать, соседям деньги раздала обратно.
Нельзя винить человека за то, что он не хочет работать и за себя, и за того парня.
Некоторые особо ушлые местные жители нашли ещё один способ – выбрасывают мусор в те контейнеры, которые оплачивают другие. Например, сильно страдает детская поликлиника. К их контейнерам даже подойти близко невозможно, настолько всё завалено отнюдь не медицинскими отходами, даже старая мебель валяется.
Отдельным улицам повезло, там нашлись активисты, готовые взять на себя заботу о мусорных стоянках. Но нельзя было рассчитывать, что все окажутся такими же сознательными. Возможно, сильно влияет на ситуацию ещё и то, что сами площадки без контейнеров не были демонтированы, люди по привычке продолжают оставлять свой мусор там. Такая же ситуация и в микрорайоне Кирова – та самая куча мусора, о которой наша газета уже писала («В» от 28.01.17 “Свалок стало больше”)
, продолжает расти, никто не собирается её убирать. А буквально на днях в редакцию поступил сигнал из Байкальска - около дома № 2, квартала Л, тоже образовалась целая свалка бытовых отходов.Мусорка детской поликлиники в Китое теперь пользуется особым спросом. - Крысы, стаи собак, гора с человеческий рост,
- рассказывают местные жители. - Мы свой мусор вывозим сами или утилизируем на своих участках, это не наш!
Тоже весьма типичная ситуация. Все, с кем нам приходилось беседовать, уверяют, что сами они живут практически безотходно. Но тем не менее какие-то неизвестные личности продолжают методично заваливать осиротевшие стоянки пакетами, коробками и прочим сором.
Администрация негодует: ведь всё же было сделано для людей! Предложено несколько вариантов: или заключать договор с управляющей компанией, или самостоятельно договариваться с предприятием, которое вывозит мусор. Тариф в любом случае будет одинаковый. Очевидно, теперь, чтобы устранить эти кучи, придётся осваивать средства, которые ежегодно выделяются на ликвидацию свалок в черте города. А ведь этих самых свалок и без того более чем достаточно, желающих «валить» в городских лесах меньше не стало…
Пока на улице холодно, можно долго разглагольствовать на тему, кто виноват и какие в частном секторе живут несознательные граждане. Однако весна не за горами, и то, что было навалено за первые месяцы этого года, начнёт приносить реальные проблемы. И тем, кто не хочет платить, и тем, кто не смог нормально организовать этот процесс.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА