А горы всё круче

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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Однако там, у них, для такого бардака была объективная причина, то есть забастовка. Протест, который выражался в такой вот яркой форме. А теперь вернёмся на улицы нашего родного Ангарска, буквально лучшего города на земле, который мы беззастенчиво позиционируем как просторную площадку для чьих-то будущих побед. Кто здесь и сейчас пытается нам что-то доказать и показать, планомерно заваливая улицы города мусором?В том-то и проблема, что никто и ничего этим показать не хочет. Просто одни ведут себя как свиньи, а другие не желают с этим ничего делать, отгородившись дверями административных кабинетов.Вот один из самых ярких фактов: гора мусора под забором детского учреждения № 62 в 91 квартале. Появилась она в январе и до сих пор не просто не сдвинулась с места, а выросла, окрепла, обросла плотным каркасом из строительного мусора. Вот стоят оконные рамы, вот большие куски обоев и линолеума, остальное – бесконечные коробки. Скоро волна перехлестнёт невысокий забор садика. Детского сада! Прямо за забором – участок для прогулок, на котором развешаны кормушки для птиц. Думается, что там не кормушки надо вешать, а расставлять мышеловки, потому что грызуны не заставят себя долго ждать.Не хочется комментировать действия тех, кто этот мусор сюда валит. Тут всё однозначно: какая-то сволочь первой бросила пакет и понеслось...