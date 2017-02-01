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Опять по шпалам


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Сегодня, 11:41
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Кому нужен ангарский трамвай

Когда низы не могут, а верхи не хотят – это застой. Чтобы сдвинуться с мёртвой точки, говорят, достаточно, чтобы низы захотели. В минувший четверг, 16 февраля, большое собрание общественности замутили как раз низы – народ, организованный местным отделением КПРФ. В рекреации бывшего ПТУ № 36 яблоку негде было упасть – люди пришли спасать «Ангарский трамвай». Во всём городе не нашлось зала, чтобы собрать народ по такому важному поводу.

Опять по шпалам
В зале работники «Ангарского трамвая», пассажиры и представители администрации.
Фото автора


От городской администрации был приглашён мэр С. Петров, вместо него пришли Василина ШУНОВА, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи, Елена ВОРОНОВА, начальник транспортного отдела, и новый директор «Ангарского трамвая» Виктор ЗАГЕРСОН.

Среди собравшихся также были замечены городские автоперевозчики и председатель их союза Евгений БАЖЕНОВ. Держат руку на пульсе, когда речь идёт о транспорте.

Собрание началось с видеоролика, на котором показали такое же народное вече 2011 года. Зачем? А чтобы наглядно доказать: прошло шесть лет, сменились мэры, объединились город и район, но проблемы, озвученные тогда, не только не решились, но ещё и усугубились.

В 2011 году тогдашний директор предприятия АБДУКАДЫРОВ просил у тогдашнего мэра города ЖУКОВА дотации в размере 60 миллионов, чтобы спасти предприятие. Затем в записи показали выступление мэра ПЕТРОВА в 2014 году, в котором он сказал, что трамвай должен не просить, а приносить прибыль, зарабатывая на сдаче в аренду имущества и электросетей. Годы идут, а прибыли всё нет. Одна убыль.

Первым о проблемах предприятия говорил Сергей БРЕНЮК, лидер ангарских коммунистов, депутат Заксобрания. Говорил долго и серьёзно, предлагал свой вариант выхода предприятия из кризиса. В частности: а) пересмотреть автобусные маршруты так, чтобы они не дублировали трамвайные; б) покупать в год по одному новому вагону; в) проложить новые трамвайные пути, например, к ж/д вокзалу; г) обратиться к ресурсоснабжающим организациям с просьбой о снижении тарифа на электроэнергию для предприятия.

Во время его невеселого выступления представителям администрации было… весело. Перешептывались, смеялись. А когда Василина Шунова взяла микрофон, стало понятно, почему.

- Вы депутат Заксобрания, помогите нам! – заявила она Бренюку.

С той же мыслью пришли на собрание многие другие выступающие, взывали к совести организатора: «А что ваш губернатор-коммунист? Обратитесь к нему! А когда нам поездки ограничили, чего же вы молчали?»

Между тем факты работы МУПа, озвученные на собрании, буквально шокировали. По словам выступающих работников предприятия, до 2008 года «Трамвай» был прибыльным МУПом. В 2004 году, например, принёс в бюджет 1 миллион рублей.

А что сейчас? Юрий СТАРИКОВ, бывший инженер пассажирских перевозок предприятия, рассказал:

- Работники мне звонят и жалуются, что на конечных остановках света нет, в туалет ходят со свечками.

- Нет даже свечек! – откликнулись из зала женщины-кондукторы...

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА


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