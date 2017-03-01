Сколько стоит зима в СибириПрогрессивная общественность Ангарска активно обсуждает тему теплоснабжения. Повод: корректировка за прошлый год, которая для многих стала полной неожиданностью.Зима 2016 года была холоднее предыдущей всего на несколько градусов. За это практически каждому жителю Ангарска придётся заплатить несколько тысяч рублей.
Фото Николая СТЕРНИНА«В настоящее время проводятся проверки обоснованности начисления корректировок»,
- заявила на пресс-конференции Алёна КУЗНЕЦОВА, временно замещающая должность руководителя государственной жилищной инспекции. Коснутся ли эти проверки Ангарска, неизвестно, поэтому многие ангарчане начали самостоятельно разбираться с выдвинутыми им счетами. Впрочем, ангарчане - это слишком громко сказано. Пока гонят волну только самые активные собственники. Которые, к слову сказать, уже объединились и начинают координировать свои действия. Правда, в случае успеха перерасчёт корректировки коснётся только отдельных домов. Тех, кто просто молча платит, никто спасать не собирается.
Вроде бы «Иркутскэнергосбыт» объяснил наличие такого количества долгов вполне логично: эта зима была холоднее прошлой. Дело вовсе не в экстремальных морозах, которых как раз и не было. А в том, что холодно стало слишком быстро, ещё в октябре. За долгую зиму угля сожгли больше, соответственно, платить надо сверх того, что платили в прошлом году. В таком случае мы все оказываемся в равном положении и вынуждены доплачивать.
Однако как же тогда объяснить тот факт, что в одном из домов Ангарска корректировка, причём весьма существенная, была сделана в пользу жильцов? Речь идёт о доме № 1 квартала 74. Его жильцы смогут несколько месяцев не платить за тепло. Как?
Может быть, это и совпадение, но именно там живёт председатель совета ИРОО по защите прав собственников жилья «Общественный контроль» Юрий САПОЖНИКОВ. И он объясняет это так:- Сумма возврата в каждой квартире в моём доме от 5 тысяч рублей и выше в зависимости от площади квартиры. Так о какой лютой зиме может идти речь? В комментариях в Интернете некоторые утверждают, что это типа «отката», чтобы я сильно не лез в «сложившуюся систему». Признаюсь, накануне этой корректировки я обращался в жилищную инспекцию и прокуратуру, которые по факту корректировки должны мне дать ответ о правильности пересчёта. На сайте «Иркутскэнерго» (в личном кабинете) нет раскрытия той информации, которая бы наглядно показала, как произведён годовой перерасчёт: по какой формуле, исходные данные, показания ОДПУ, их периодичность, кем и когда зафиксированы. Из каких источников получен ОДН на горячую воду после пересчёта в соответствии с показаниями ОДПУ и где находится та самая труба горячей воды на ОДН? Эти вопросы остаются без ответа, «клондайк» для мошенничества.
Юрий Сапожников оказался едва ли не единственным, кто начал разбираться «до», и вот результат. Остальным приходится принимать срочные меры «после».
Людмила ПОЛОВИНКИНА, председатель ТСЖ «14 дом», 7 микрорайон:- Да, нам насчитали по 2-3 тысячи на каждую квартиру. Мы по этому поводу уже провели внеочередное совещание правления, решали, что делать. Меры придумали такие. В первую очередь теперь будем пытаться всячески контролировать показания приборов учёта как общедомовых, так и индивидуальных. Для этого выделили человека, который будет каждый месяц принимать звонки с показаниями индивидуальных приборов учёта. Да, теперь собственникам придётся сообщать эти цифры дважды: один раз ресурсоснабжающим организациям, другой – в своё родное ТСЖ. Однако как по-другому проверишь соответствие цифр «Энергосбыта» истине? На все квартиры, где живёт человек больше, чем прописано, у нас составлены акты. И, конечно, будем модернизировать тепловой узел. Чтобы регулировка тепла происходила вручную. Мы сами будем решать, когда нам тепло, а когда холодно. На это потребуется 500 тысяч рублей. Благо у нас есть спецсчёт для капитального ремонта, и этими деньгами мы можем самостоятельно распоряжаться.
Кроме этих мер, которые, естественно, сыграют свою роль только в будущем, несколько жильцов дома №14 отправились в «Энергосбыт» с заявлениями, в которых просят показать начисления за 2015 и 2016 годы по каждой конкретной квартире.
- Проверим все цифры корректировки и если увидим какое-то несоответствие, обратимся в прокуратуру,
- говорит Половинкина.
Не менее активные действия предпринимает председатель совета дома № 4 микрорайона 29 Светлана ИБРАГИМОВА:
- Нашему дому сделали корректировку в 380 тысяч рублей! Это в такую сумму обошлись нашему дому те самые 2 градуса, на которые была ниже средняя температура этой зимы. Примерно по 28 рублей с квадратного метра. И это при том, что предыдущий год мы платили по сниженному тарифу, по 20 рублей, именно благодаря экономии, которой нам удалось добиться. Такого огромного перерасхода просто не может быть! Сейчас мы составляем письмо в прокуратуру и жилищную инспекцию. Мы уже видим множество несоответствий. По одной квартире стали разбирать за весь год: оплачено 12 тысяч рублей, а в расчёт занесено только 11. И так во всём доме. Представляете масштаб? Я намерена биться за свой дом!
Обращаться с заявлениями в «Энергосбыт» активные собственники приглашают всех, кого не устроила полученная корректировка. Как говорится, чем выше волна, тем больше будет эффект. Руководство ресурсоснабжающей компании, комментируя ситуацию, призналось, что жители должны за тепло почти 1,7 миллиарда рублей. Так не является ли тотальная корректировка попыткой вернуть долги за счёт дисциплинированных абонентов?
Анастасия КУРМАЗОВА