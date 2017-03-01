Сколько стоит зима в Сибири

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА



- заявила на пресс-конференции Алёна КУЗНЕЦОВА, временно замещающая должность руководителя государственной жилищной инспекции. Коснутся ли эти проверки Ангарска, неизвестно, поэтому многие ангарчане начали самостоятельно разбираться с выдвинутыми им счетами. Впрочем, ангарчане - это слишком громко сказано. Пока гонят волну только самые активные собственники. Которые, к слову сказать, уже объединились и начинают координировать свои действия. Правда, в случае успеха перерасчёт корректировки коснётся только отдельных домов. Тех, кто просто молча платит, никто спасать не собирается.Вроде бы «Иркутскэнергосбыт» объяснил наличие такого количества долгов вполне логично: эта зима была холоднее прошлой. Дело вовсе не в экстремальных морозах, которых как раз и не было. А в том, что холодно стало слишком быстро, ещё в октябре. За долгую зиму угля сожгли больше, соответственно, платить надо сверх того, что платили в прошлом году. В таком случае мы все оказываемся в равном положении и вынуждены доплачивать.Однако как же тогда объяснить тот факт, что в одном из домов Ангарска корректировка, причём весьма существенная, была сделана в пользу жильцов? Речь идёт о доме № 1 квартала 74. Его жильцы смогут несколько месяцев не платить за тепло. Как?Может быть, это и совпадение, но именно там живёт председатель совета ИРОО по защите прав собственников жилья «Общественный контроль» Юрий САПОЖНИКОВ. И он объясняет это так:Юрий Сапожников оказался едва ли не единственным, кто начал разбираться «до», и вот результат. Остальным приходится принимать срочные меры «после».Людмила ПОЛОВИНКИНА, председатель ТСЖ «14 дом», 7 микрорайон:Кроме этих мер, которые, естественно, сыграют свою роль только в будущем, несколько жильцов дома №14 отправились в «Энергосбыт» с заявлениями, в которых просят показать начисления за 2015 и 2016 годы по каждой конкретной квартире.- говорит Половинкина.Не менее активные действия предпринимает председатель совета дома № 4 микрорайона 29 Светлана ИБРАГИМОВА:Обращаться с заявлениями в «Энергосбыт» активные собственники приглашают всех, кого не устроила полученная корректировка. Как говорится, чем выше волна, тем больше будет эффект. Руководство ресурсоснабжающей компании, комментируя ситуацию, призналось, что жители должны за тепло почти 1,7 миллиарда рублей. Так не является ли тотальная корректировка попыткой вернуть долги за счёт дисциплинированных абонентов?