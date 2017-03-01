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ПРИ СВЕЧАХ


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Сегодня, 11:24
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Жители Ангарска опять сидят без света

Жители садоводства «Лесник-1» снова звонят в редакцию нашей газеты. В очередной, невозможно точно сказать какой раз, им отключили электроэнергию. Отключили за долги, которые все копятся и увеличиваются.

ПРИ СВЕЧАХ
Это Китой – микрорайон города Ангарска, фактически состоящий из нескольких садоводств. Ни в одном из них нет нормального электроснабжения.
Фото Николая СТЕРНИНА


В феврале вроде бы наметился прорыв: люди прошлись по домам, насобирали более 70 тысяч рублей, чтобы погасить часть долга, на остальную сумму получили в «Энергосбыте» рассрочку. Даже взяли на себя смелость самостоятельно отключить злостных должников. Две недели жили как белые люди. И вдруг снова всё вернулось на исходную позицию: долг более 300 тысяч рублей, отключение.

В соседнем садоводстве «Надежда Китоя» электричество есть. Но его так мало, что жители не могут нормально пользоваться никакими электрическими приборами. Несколько лет пишут письма во все инстанции. Даже до президента дописались. Даже добились, чтобы по целевой программе им выделили деньги на реконструкцию сетей на нескольких улицах. На этом все и застопорилось: у «Ангарских электрических сетей» нет денег, чтобы эту реконструкцию произвести. Жителям ответили: «Может, к концу 2017 года и сделаем, ждите…»

Легко сказать: ждите, потерпите, когда в твоём доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина - и всё это исправно работает. А если от электричества зависит не только комфорт, но и жизнь? У многих жителей частного сектора система отопления дома работает только за счёт электричества. Это ведь частный сектор, и никакого другого коммунального ресурса здесь просто нет. Отапливаться дровами, топить печи не все могут, рискуют, наконец, не все имеют печи.

Анастасия КУРМАЗОВА


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Сегодня, 18:08 - Edwinnox написал(а):
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