Кто убил топ-менеджера "Роскосмоса"?

СМИ узнали об основной версии убийства топ-менеджера "Роскосмоса"



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Владимир Евдокимов, обнаруженный мертвым в камере московского СИЗО, мог стать жертвой недоброжелателей, которые опасались его будущих показаний. Об этом заявил источник "Интерфакса". При этом собеседник ответил, что убийство не связано с расследованиями хищений в ракетно-космической отрасли, потому что в этой части Евдокимов уже сотрудничал со следствием. Евдокимову, который был арестован в декабре, в ночь на субботу нанесли несколько смертельных ножевых ранений.



Анонимный источник "Интерфакса" изложил такую версию причин смерти: "Предварительно, в качестве основной версии гибели Владимира Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием". По предварительным оценкам, "недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы".



Позже источник ТАСС добавил, что по итогам первого дня расследования правоохранителям пока не удалось выявить причастных к возможному убийству.



Арестованный по обвинению в крупном мошенничестве исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов был найден в камере московского СИЗО-5 мертвым. У него было то ли два, то ли три ножевых ранения. Два проникающих в грудь, а некоторые источники также сообщали о перерезанном горле. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Кроме того, московская прокуратура начала проверку с целью дать оценку действиям должностных лиц СИЗО, где в камерах находят ножи.



Телеканал Life передает, что, согласно результатам процедуры вскрытия, смерть Евдокимова наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, шока и кровопотери. До окончания всех необходимых экспертиз специалисты не берутся утверждать, что произошедшее было убийством, а не суицидом.



Хищения у "МиГа"



Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину они не признают.



Следствие утверждает, что фигуранты через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн рублей.



По этому делу проходят обвиняемыми еще трое: бывший гендиректор "Вертолетной сервисной компании" Аким Носков, бывший первый замгендиректор "Вертолетной сервисной компании" Алексей Андреев, а также Алексей Озеров. Озеров вместе с братом Акима Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО "Туполев", находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК "МиГ". Аким Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.



В "Роскосмосе" заявляли, что не видят связи между следственными действиями в отношении Евдокимова и его прямой штатной деятельностью. Фото: Мос.Day.ru