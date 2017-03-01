Украина отремонтировала так МИГ-21, что они не летают

В Хорватии не утихает скандал с "украинским" ремонтом МиГ-21





Эксплуатация в Хорватии истребителей МиГ-21 сопровождается сложностями: из 12-ти самолетов только 4 считаются боеспособными, приводит bmpd сообщение хорватского ресурса JutarnjiVijesti.





Согласно сообщению, президент Хорватии недавно «публично объявил о необходимости расследования процедуры закупки и капитального ремонта МиГ-21».



По данным ресурса, «самой большой проблемой являются дефекты, которые появляются каждый день на самолетах после прохождения капитального ремонта на Украине». Как заявил президенту генерал Милан Шундов, «с июля 2015 года, когда 12 отремонтированных на Украине самолетов были переданы ВВС страны, число отказов достигло 300».



Журналисты издания выяснили, что наиболее распространенными являются «отказы гидравлической системы, навигационного и связного оборудования, утечки топлива и масла, утечки в гидросистеме». Кроме того, имели место два отказа двигателей в полете.



«Причем одна из проблем стала видна всем во время недавнего визита премьер-министра страны Пленковича на авиабазу Плесо, когда на самолетах были видны потеки топлива и масла», – пишет издание.



Сообщается, что «в связи с ужасающим техническим состоянием истребителей» военная полиция не менее интенсивно проводит расследование в отношении того, почему самолеты стали проходить капитальный ремонт именно на Украине.



По данным другой хорватской газеты – Jutarnji List, – правоохранителями был доказан факт «дачи и получения взятки в размере 10000 евро в ходе тендера на выполнение работ по ремонту МиГ-21».



«Загребский окружной суд утвердил обвинительное заключение в отношении членов технического комитета Министерства обороны майоров Иваны Човича и Ивицы Йосиповича, владельцев компаний Aeropartner и других», – говорится в публикации. Военнослужащие вину свою признали. Тем не менее, следствие продолжается, и ответственных за этот некачественный ремонт может быть гораздо больше, отмечает газета.



Источник: topwar.ru