Буйных мало

Кто в Ангарске хочет жить лучше

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Так в 2005 году ангарские пенсионеры выступали против монетизации льгот. Тот народный протест не забудешь, как будто он был вчера. В отличие от митинга, который в минувшую субботу провели коммунисты в рамках всероссийской акции протеста против антинародной политики правительства.Народу пришло немного, в основном пожилые и очень пожилые люди. Сергей БРЕНЮК, первый секретарь Ангарского городского отделения КПРФ, пытался взбодрить пришедших громкой музыкой, призывами:Собравшимся раздали транспаранты, перед ними выступили пятеро подготовленных ораторов. Из пришедших никто к микрофону не рвался. Старые коммунисты тихонечко постояли и внимательно послушали. Повздыхали и разошлись. Разве такими «массовыми» митингами можно жизнь изменить? Остальных, как видно, все устраивает.Надо отдать должное Сергею Бренюку, организатору этого мероприятия. Он пытался задать протестный тон, рассказал, как люди стали плохо жить. Когда увидел, что только навел на пришедших тоску, спросил, есть ли проблемы, с которыми надо выходить на митинг.Зря спросил. Судя по ответному молчанию и по количеству собравшихся, наш народ уже ни в какие перемены к лучшему не верит, потому и помалкивает. Это отметила выступая на митинге Светлана ШЕВЧЕНКО, член городского комитета КПРФ:Впрочем, Светлана Петровна считает, что не всё так плохо, народное возмущение растет. Пример тому - жители дома 19 микрорайона 12 выиграли два суда у ЖЭУ-6 и уже готовят третий иск.Сложилось впечатление, что коммунисты редко выходят в народ, поэтому на митинге они никак не могли выговориться. Вылили на собравшихся целый ушат проблем: досталось Пенсионному фонду, правительству России, депутату Госдумы КРАСНОШТАНОВУ… А вот губернатора Иркутской области не тронули. Выбрали коммуниста, флаг ему в руки! Если не справляется, так и скажите. Но коммунисты о Сергее ЛЕВЧЕНКО или хорошо, или ничего. На митинге как о великом чуде говорили о его поручении правительству Иркутской области разработать антиинфляционную программу. Заживем!