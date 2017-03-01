Буйных мало

Кто в Ангарске хочет жить лучшеОгромная толпа пенсионеров (тысяча человек, не меньше!) двинула на площадь города. Эта бурная река перекрыла движение транспорта, а затем влилась в здание Ангарской администрации и поднялась наверх, в зал заседаний. Возмущенные старики напирали с такой силой, что чиновнице, пришедшей их вразумить, пришлось заскочить на стол. На митинге коммунистов не было и ста человек.
Фото Николая СТЕРНИНА
Так в 2005 году ангарские пенсионеры выступали против монетизации льгот. Тот народный протест не забудешь, как будто он был вчера. В отличие от митинга, который в минувшую субботу провели коммунисты в рамках всероссийской акции протеста против антинародной политики правительства.
Народу пришло немного, в основном пожилые и очень пожилые люди. Сергей БРЕНЮК, первый секретарь Ангарского городского отделения КПРФ, пытался взбодрить пришедших громкой музыкой, призывами: «Нет ухудшению социального положения граждан!», «Даешь бесплатную медицину и образование!», «Тарифы ЖКХ - под контроль народа!»
Собравшимся раздали транспаранты, перед ними выступили пятеро подготовленных ораторов. Из пришедших никто к микрофону не рвался. Старые коммунисты тихонечко постояли и внимательно послушали. Повздыхали и разошлись. Разве такими «массовыми» митингами можно жизнь изменить? Остальных, как видно, все устраивает.
Надо отдать должное Сергею Бренюку, организатору этого мероприятия. Он пытался задать протестный тон, рассказал, как люди стали плохо жить. Когда увидел, что только навел на пришедших тоску, спросил, есть ли проблемы, с которыми надо выходить на митинг.Зря спросил. Судя по ответному молчанию и по количеству собравшихся, наш народ уже ни в какие перемены к лучшему не верит, потому и помалкивает. Это отметила выступая на митинге Светлана ШЕВЧЕНКО, член городского комитета КПРФ:
- Наши управляющие компании дырявые трубы не ремонтируют, а расходы по утечке воды вписывают в ОДН. В среднем насчитали по 50 копеек на кв. метр. По моим подсчетам, таким образом УК Иркутской области из нашего кармана получают 400 млн. рублей халявных денег в год. Если перевести в кубы воды, то этой волной Ангарск смоет. Но жалоб от населения нет. Люди бегут и платят. А если бы жаловались, ОДН начисляли бы только за лампочку, которая горит в подъезде.
Впрочем, Светлана Петровна считает, что не всё так плохо, народное возмущение растет. Пример тому - жители дома 19 микрорайона 12 выиграли два суда у ЖЭУ-6 и уже готовят третий иск.
Сложилось впечатление, что коммунисты редко выходят в народ, поэтому на митинге они никак не могли выговориться. Вылили на собравшихся целый ушат проблем: досталось Пенсионному фонду, правительству России, депутату Госдумы КРАСНОШТАНОВУ… А вот губернатора Иркутской области не тронули. Выбрали коммуниста, флаг ему в руки! Если не справляется, так и скажите. Но коммунисты о Сергее ЛЕВЧЕНКО или хорошо, или ничего. На митинге как о великом чуде говорили о его поручении правительству Иркутской области разработать антиинфляционную программу. Заживем!
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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