Корова языком

Почему снег растаял вместе с асфальтом

Закопали в яму

Вода всё смоет

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Из 340 миллионов рублей 185 ушло на содержание и обслуживание дорожной сети: нанесение разметки, зимнюю и летнюю уборку и другие хлопоты, связанные с содержанием дорог. Их много. Остальное потратили на ремонт – 155 миллионов. За счёт того, что в результате аукциона стоимость работ за один квадратный метр снизили почти в два раза (!) – с 1410 рублей до 880 рублей, удалось сделать даже больше, чем запланировали, на целых 50 тысяч квадратов перевыполнили план. Но никто ведь не станет работать себе в убыток. Выезжаем с фотокорреспондентом на улицы города, оцениваем качество большого количества.Техника на улицы города вышла в прошлом году необычно рано – 23 марта. Начала с ямочного ремонта. Латали дыры после зимы на 92 улицах города. Потратили на это 6 с лишним миллионов рублей. Как только снег сошёл, стало понятно, что мера была неэффективная, дыры на дорогах стали только больше и глубже. Тот самый случай, когда деньги закопали в дорогу. Вернее, в яму.Улица Красная. На небольшом участке дороги от Энгельса до Фестивальной с десяток разных выбоин. Самая большая из них – полтора на два метра. Глубина 15 сантиметров! Это рекорд. Похожая ситуация на улицах Троицкой, Московской (прямо напротив магазина «Синенький» и до самого входа в парк строителей), Ленина, Восточной, Мира, Октябрьской, Карла Маркса… В списке 92 улицы. Ровно столько, сколько ремонтировали.Ямочный ремонт считается аварийным, его обычно применяют рано весной, чтобы быстро подлатать дорогу на два-три месяца. Потом эти временные заплаты снимают и кладут асфальт картами. У нас же в городе почему-то аварийный ремонт стал альтернативой текущему.Но, как говорят специалисты, даже его можно сделать так, чтобы стоял несколько лет. Но это наука. Яму нужно хорошо вычистить, потом залить горячим асфальтом, его температура жёстко регламентирована. Многое зависит от укатки - если хорошо это сделать, то и асфальт не вымоется с первым дождём. Но делать хорошо – стоит денег. Да и специалисты нужны.- прокомментировал нашей газете генеральный директор ДСК-156 Сергей МУРЗАГИЛЬЗИН.Снижают стоимость работ благодаря не только дешёвой и неквалифицированной рабочей силе. Качество самих материалов тоже страдает. Стоимость тонны хорошего асфальта около 4 тысяч рублей. Плюс битумная эмульсия, эксплуатация техники. В итоге себестоимость одного квадрата дороги выходит выше той цены, которую за него платят. А работать в убыток никто не будет.Большую часть выделенных миллионов потратили на ремонт дорог большими картами. Где-то просто снимали асфальт и укладывали новый, где-то делали расширение, оборудовали парковочные карманы.Справедливости ради отметим: асфальт на всех этих улицах держится. Но тут другая проблема – огромные лужи. Это вода с обочин: тает снег, который зимой не вывозили. Ночью, когда наступают минусовые температуры, эта вода замерзает и разрывает асфальт. То есть там, где сейчас лужи, в скором времени будут ямы.По идее вода должна уходить в ливневые канализации. Нужно только их отогреть после зимы. У нас в городе этим не везде озадачились.