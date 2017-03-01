СПАСИБО, ДО СВИДАНИЯ

Чемпионке мира в спортшколе не нашлось работы

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Напомним, в спортшколе «Победа» идёт процесс ликвидации учреждения. Большинство работников получили уведомления об этом и предложения перейти работать тренерами в спортшколу «Ермак». Наталья Иванова такое уведомление получила ещё в июне. Но работать в «Победе» могла до понедельника, 20 марта. А перейти в «Ермак» до января 2017 года было невозможно, так как там не было отделения вольной борьбы.Иванова тренировала в стенах «Победы» две группы детей в возрасте 6-7 лет. В минувшую субботу была их последняя тренировка, поэтому в среду, 15 марта, заранее, родителям объявили, что через неделю, в 18.00, состоится собрание, на котором будет присутствовать директор спортшколы «Ермак» Александр ЛЕОНОВ (так как здание «Победы» теперь является одним из корпусов спортшколы «Ермак»). Собрание должно было внести ясность, кто и где продолжит тренировать детей после увольнения тренера. Объявил о собрании родителям заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Борис БАБАТЕНКО, который является председателем ликвидационной комиссии спортшколы.Родители пришли с детьми, потому что среда, 18.00, – это время тренировки, обычно родительские собрания проводятся именно тогда, когда дети тренируются. Пригласили родители и нашу газету, поскольку планировали не просто послушать руководство «Ермака».В назначенное время на дверях «Победы» родителей ждало длинное объявление об отмене (!) собрания (на фото), более того, тренировка детей тоже отменялась. Встретил толпу родителей Борис Николаевич Бабатенко, дальше фойе никого не пустил. Так и толкались здесь полтора часа дети, родители, Бабатенко, Наталья Иванова и тренер Анастасия ШАВЕЛЬ, которая пришла подхватить детей Ивановой, чтобы у них не пропадало занятие из-за увольнения тренера.Бабатенко убеждал всех разойтись, раз собрание отменено. Но родители были настроены на разговор. Больше всего их интересовало, почему Наталью Иванову уволили как тренера. Как директора понятно – были скандалы, был суд, вроде бы были выявлены нарушения, об этом шумели весь прошлый год. Но почему она, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, чемпионка панамериканских игр, 13-кратная чемпионка России, 11-кратная призёрка чемпионатов Европы и мира, многократная чемпионка международных и всероссийских турниров, участница Олимпийских игр 2004 года, член сборной команды страны с 1989 по 2009 год, занесённая в энциклопедию «Лучшие люди России» и в Книгу рекордов Гиннесса, вице-президент областной федерации женской борьбы, не может тренировать две группы первоклашек?Бабатенко объяснил это тем, что Иванова сама до сих пор не предприняла никаких действий, чтобы перейти в «Ермак», тогда как другие тренеры написали заявления и были приняты. Родители спросили, что будет, если Наталья Павловна завтра же пойдёт писать заявление о приёме на работу в «Ермак» как тренер. Бабатенко ответил, что решение о приёме того или иного работника принимает только руководитель учреждения, управление не имеет права вмешиваться в этот процесс – отговаривать или рекомендовать, пусть даже и такого именитого тренера. По телефону директор «Ермака» Леонов назначил Ивановой встречу на следующий день, 23 марта, в 10.00.Точно в это время Наталья Павловна приехала в «Ермак» и написала заявление, в котором просила принять её с 1 апреля на должность тренера на ту же маленькую нагрузку, какая у неё была во время директорства, – 6 часов. Александр Леонов ей объяснил, что финансирования на дополнительного тренера не заложено, посоветовал обратиться в… управление по спорту, к начальнику Алексею ЛЫСОВУ. Круг замкнулся.