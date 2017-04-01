Вам покрышка

Летом в парке за ДК «Современник» поселится картинг



Что будет?

Вместе не уживутся

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

и автора



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В квартальской части города в отличие от центральной мест для отдыха и зелёных зон немного. По большому счёту, парк за ДК «Современник» - единственное место, куда можно прийти с коляской, спокойно почитать книгу на лавочке и покормить белок, которые здесь уже стали ручными. Поэтому когда парк завалили автомобильными покрышками, народ пошёл в администрацию, на личный приём к мэру. Телефоны редакции не замолкали: что происходит? Да просто часть парка отдали в аренду предпринимателю для организации там картинговой трассы. Предприниматель молодой, амбициозный и уже знакомый ангарчанам – Игорь КОРОЛЮК. Летом его батуты стоят по всему городу, в парковых зонах в том числе.Картинг – это достаточно популярное развлечение среди молодёжи. Гоночные низкие автомобили подходят как для взрослых, так и для детей. Вопросов к безопасности нет – автомобильные покрышки выполняют роль отбойников. Другое дело – насколько это экологично. Под воздействием солнечных лучей резина начинает выделять токсические вещества. Вместе с площадкой для трассы предпринимателю отдали в аренду полуразвалившееся кирпичное здание. После ремонта оно будет выполнять роль административного – туалет, место для переодевания и отдыха. Ни кафе, ни «наливайки», как пообещал предприниматель, здесь не планируется.Теперь о цене. Картинг не самое бюджетное развлечение. 15 минут гонок будут стоить около 400 рублей. Игорь Королюк в беседе с нашей газетой заверил, что это максимальная цена, позже она может снизиться. Считайте, сколько потратит семья из 4 человек, чтобы покататься на таких машинках.Конечно, развивать парки нужно. И, кроме вековых сосен, лавочек и ручных белок, здесь должна быть развитая инфраструктура и развлечения. Если идти по принципу организации парковой инфраструктуры в других городах, то это должен быть прокат велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликов. Такие мероприятия, как Ангарский Арбат, в конце концов. Картинги же обычно располагают либо в крытых помещениях, либо где-то за городом. Этому есть объяснение. Гоночные машины, пусть даже с небольшими двигателями (по 250 кубов), это не велосипеды. Кто хоть раз был на мотокроссе, который ежегодно проходит в пойме Китоя, знает. Шоссейные мотоциклы примерно с такими же объёмами двигателей способны заглушить всё вокруг, человеческую речь в том числе. Соответственно, мамы с колясками, которые неизменно приходят в парк погулять, будут вынуждены искать себе другое место. Как и старики. И белки.Но Игорь Королюк уверяет, что шум от картов будет немногим больше, чем от птиц.