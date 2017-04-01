ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

С группой будущих домовладельцев пробираемся по узкой чавкающей тропинке. Вокруг болотистая местность. Стоят мусорные горы, летает воронье, погавкивают бродячие собаки. «Хорошо, что сейчас не лето, - замечает кто-то. - А то дышать было бы невозможно: бомжи жгут мусор. Апокалипсис!»Мы с фотографом огладываемся вокруг и не верим глазам. Это действительно земля под застройку для многодетных семей? Чиновники, распределяющие земельный фонд, сами бы тут поселились?– Ирина НЕЧАЕВА, мама четверых детей в возрасте от 10 лет до 2 месяцев, кажется, и сейчас готова расплакаться.Шестеро Нечаевых живут в однокомнатной квартире. Получая документы на участок, Ирина с мужем планировали продать однушку и, взяв кредит, потихоньку строиться на земле, чтобы дети росли на свежем воздухе. Но в 256 квартале, который существует пока только на бумагах, нет ни дорог, ни света, ни нормальной воды! По словам Ирины и других поселенцев, в КУМИ предложили им поставить в складчину трансформаторную будку стоимостью… 35 миллионов рублей! Пошутили? Оказалось, что нет.? – задают резонный вопрос люди, которые свой 256-й квартал называют не иначе как Болото или Камыши. Перебивая друг друга, они взволнованно рассказывают:Светлана ЩАПОВА единственная из тех, кто отстроился и живет здесь уже год, рассказывает, что они с мужем и тремя детьми так и не привыкли пользоваться водой из дачной скважины. Отстоявшись, вода приобретает ржавый цвет. Даже голову помыть невозможно: волосы становятся жесткими как проволока. Для приготовления еды и питья покупают бутилированную. Щаповым повезло - их дом близко к основной дороге, поэтому было легче с отсыпкой участка. И то отсыпали три метра над уровнем болота да на строительство потратили около полмиллиона. А как строиться другим, если вместо дороги и участка мусорное болото?Надо ли удивляться, что на 72 участках отстроился только один дом и второй наполовину?Знали ли люди, что их ждёт? Кто-то вспоминает, что, получая в КУМИ документы на участок, расписывался, что предупрежден об отсутствии здесь дороги, света и воды. Ирина ничего не подписывала. Ей сказали: «Хотите – берите. Хотите - ждите очереди еще 10 лет».говорит Юрий ШМИДТ.