ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ

На прошлой неделе мэр АГО Сергей ПЕТРОВ встречался с многодетными семьями, получившими земельные участки под индивидуальное строительство в 259-м квартале. Никогда еще власти не давали льготникам столько земли. Почему же люди недовольны? Не те, что стали обладателями участков в 259-м квартале, а те, кому досталась земля в 256-м двумя годами ранее. Её получили 72 ангарские семьи. Что им-то не нравится?Из 72 семей, получивших под строительство такую землю, освоить её и построиться сумела только одна.
С группой будущих домовладельцев пробираемся по узкой чавкающей тропинке. Вокруг болотистая местность. Стоят мусорные горы, летает воронье, погавкивают бродячие собаки. «Хорошо, что сейчас не лето, - замечает кто-то. - А то дышать было бы невозможно: бомжи жгут мусор. Апокалипсис!»
Мы с фотографом огладываемся вокруг и не верим глазам. Это действительно земля под застройку для многодетных семей? Чиновники, распределяющие земельный фонд, сами бы тут поселились?- Я так радовалась, когда год назад нам дали землю! Проехать сюда зимой было нельзя, поэтому расположение участка нам показали на карте. Когда же я попросила показать дорогу, чтобы посмотреть участок своими глазами, сказали, что такой услуги не предусмотрено. Нам посоветовали обратиться к геодезистам, но эта услуга платная. Когда летом я, наконец, увидела участок, то рыдала два дня,
– Ирина НЕЧАЕВА, мама четверых детей в возрасте от 10 лет до 2 месяцев, кажется, и сейчас готова расплакаться. Чтобы освоить такую землю, нужно иметь не много маленьких детей, а много миллионов рублей.
Шестеро Нечаевых живут в однокомнатной квартире. Получая документы на участок, Ирина с мужем планировали продать однушку и, взяв кредит, потихоньку строиться на земле, чтобы дети росли на свежем воздухе. Но в 256 квартале, который существует пока только на бумагах, нет ни дорог, ни света, ни нормальной воды! По словам Ирины и других поселенцев, в КУМИ предложили им поставить в складчину трансформаторную будку стоимостью… 35 миллионов рублей! Пошутили? Оказалось, что нет.Даже если поделить 35 миллионов на всех, каждая семья должна отдать около полумиллиона! Потом еще вывезти мусор, отсыпать место под свой участок, навозить туда не одну машину ПГС, чтобы дом под воду не ушел. А сам дом на что строить
? – задают резонный вопрос люди, которые свой 256-й квартал называют не иначе как Болото или Камыши. Перебивая друг друга, они взволнованно рассказывают: - Никакой инфраструктуры! По закону нам должны сделать дорогу, водопровод и свет. - Обещали, что со временем здесь будут садик и школа. Когда нашим детям 50 лет стукнет?Среди прочего мусора на свалках валяются ртутные лампы.
Светлана ЩАПОВА единственная из тех, кто отстроился и живет здесь уже год, рассказывает, что они с мужем и тремя детьми так и не привыкли пользоваться водой из дачной скважины. Отстоявшись, вода приобретает ржавый цвет. Даже голову помыть невозможно: волосы становятся жесткими как проволока. Для приготовления еды и питья покупают бутилированную. Щаповым повезло - их дом близко к основной дороге, поэтому было легче с отсыпкой участка. И то отсыпали три метра над уровнем болота да на строительство потратили около полмиллиона. А как строиться другим, если вместо дороги и участка мусорное болото?
Надо ли удивляться, что на 72 участках отстроился только один дом и второй наполовину?
Знали ли люди, что их ждёт? Кто-то вспоминает, что, получая в КУМИ документы на участок, расписывался, что предупрежден об отсутствии здесь дороги, света и воды. Ирина ничего не подписывала. Ей сказали: «Хотите – берите. Хотите - ждите очереди еще 10 лет». - В качестве альтернативы нам предложили в необозримом будущем участки в Мегете, Юго-Восточном и Савватеевке. Поэтому мы согласились на это место, как-никак, а всё же в городской черте, -
говорит Юрий ШМИДТ.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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