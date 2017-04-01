Следователь и миллионер в одном лице

У скромного следователя ГСУ, некогда считавшегося в ведомстве одним из лучших, нашли валютные счета и недвижимость, нажитую явно не на зарплату следака.



«Как столько лет богачу Рубашкину удавалось строить образ нищего, вечно нуждающегося человека?!», — до сих пор недоумевают в кабинетах силового ведомства.



Уголовное дело уже на пути в суд.



О разоблачении взяточника в погонах «МК» рассказал источник в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. Эта работа велась совместно с сотрудниками из Управления «М» ФСБ



Полковника Виктора Рубашкина, без преувеличения, знали все. Профессионал, со множеством ведомственных наград и благодарностей, Рубашкин (сейчас ему 53 года) проработал в ГСУ большую часть жизни — почти 30 лет. На совещаниях следователя ставили в пример юным сотрудникам — мол, глядите, к каким профессиональным высотам надо стремиться.



Поэтому то, что случилось вечером 19 ноября 2015 года, стало настоящим шоком.