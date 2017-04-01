.
,

Следователь и миллионер в одном лице


0

Сегодня, 14:48
 Количество просмотров: 29
    

У скромного следователя ГСУ, некогда считавшегося в ведомстве одним из лучших, нашли валютные счета и недвижимость, нажитую явно не на зарплату следака.

«Как столько лет богачу Рубашкину удавалось строить образ нищего, вечно нуждающегося человека?!», — до сих пор недоумевают в кабинетах силового ведомства.

Уголовное дело уже на пути в суд.

О разоблачении взяточника в погонах «МК» рассказал источник в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. Эта работа велась совместно с сотрудниками из Управления «М» ФСБ

Полковника Виктора Рубашкина, без преувеличения, знали все. Профессионал, со множеством ведомственных наград и благодарностей, Рубашкин (сейчас ему 53 года) проработал в ГСУ большую часть жизни — почти 30 лет. На совещаниях следователя ставили в пример юным сотрудникам — мол, глядите, к каким профессиональным высотам надо стремиться.

Поэтому то, что случилось вечером 19 ноября 2015 года, стало настоящим шоком.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени
Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»
Когда всё ясно
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Группе компании
"ОТ ФЕНЕЧКИ"
срочно требуется
творческий,
энергичный,
профессиональный
волшебник:
ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-983-242-94-11

Происшествия
Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в подвале среди мусора
3 года за ложное сообщение о минировании Центрального рынка в Иркутске
Пал травы в Братске обернулся трагедией
Все новости категории

Общество
Объявлены даты конкурсов президентских грантов для НКО в 2017 году
Кто станет лучшим работником системы образования в 2017 году?
Ветераны стреляют точнее
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (207)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru