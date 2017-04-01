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Не вывозят


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Вчера, 11:33
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Частный сектор продолжает страдать от мусора

Напомним нашим читателям: проблема с вывозом мусора в частном секторе Ангарска возникла сразу после Нового года. Были убраны все мусорные контейнеры, ранее вывозимые за счёт муниципального бюджета. Жителям предложили заключить договоры на вывоз мусора с управляющей компанией или с подрядчиком напрямую. И самостоятельно это оплачивать.

Не вывозят
Есть человек, и нет проблемы. Антонина КРОТОВА сумела организовать чистоту на своей улице.

У кого-то всё это сделать получилось. Например, в микрорайоне Китой совет общественности «Зелёный берег», возглавляемый Антониной КРОТОВОЙ, заключил договор, им вернули в привычное место контейнеры, и всё хорошо. Но это только потому, что живёт в этом районе такая активная и ответственная женщина, которая не побоялась взять на себя ответственность за контейнеры и труд звонить и оповещать перевозчика, когда они наполняются. Она живёт рядом, она всегда дома. На других улицах таких активистов не нашлось…

Не вывозят
Микрорайон Китой, ул. Заводская. За три месяца настоящий апокалипсис.

- Нам твердят, что мы должны заключить договор именно с ООО «Комфорт», - рассказывает нашей газете Валентина Алексеевна, жительница улицы Заводской. - Но в «Комфорте» требуют платить по 220 рублей в месяц, в то время как вывоз контейнера стоит всего 260 рублей. Некоторые уже заключили договоры, но далеко не все. В администрации нам предложили пройтись по соседям и составить протоколы на тех, кто до сих пор не имеет договора. А мы, мол, их оштрафуем. Но как мы может составить протокол на соседа? Если мы сами начнём составлять протоколы, то штрафы тоже назначать будем сами и собирать их будем не в бюджет, а в свой карман! Вот это будет настоящее местное самоуправление.

Не вывозят
Мусорки в Северном нет. А мусор есть.

В итоге на улице Заводской сложилась такая ситуация. У части домов договоры на вывоз мусора есть. У части их нет, и заключать их не собираются. На одной из мусорных стоянок два контейнера поставили, на другой – нет. Однако главная проблема в том, что весь мусор, который скопился за несколько месяцев, никто не собирается убирать! Лежавший зимой относительно кучно, теперь он разлетелся на большой площади, так что один участок улицы сильно напоминает мусорный полигон.

Та же самая ситуация в микрорайоне Северный. Впрочем, там ещё хуже. Потому что взамен увезённых муниципальных баков там до сих пор не появилось ни одного.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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