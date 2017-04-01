Не вывозят

Частный сектор продолжает страдать от мусора

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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У кого-то всё это сделать получилось. Например, в микрорайоне Китой совет общественности «Зелёный берег», возглавляемый Антониной КРОТОВОЙ, заключил договор, им вернули в привычное место контейнеры, и всё хорошо. Но это только потому, что живёт в этом районе такая активная и ответственная женщина, которая не побоялась взять на себя ответственность за контейнеры и труд звонить и оповещать перевозчика, когда они наполняются. Она живёт рядом, она всегда дома. На других улицах таких активистов не нашлось…- рассказывает нашей газете Валентина Алексеевна, жительница улицы Заводской. -В итоге на улице Заводской сложилась такая ситуация. У части домов договоры на вывоз мусора есть. У части их нет, и заключать их не собираются. На одной из мусорных стоянок два контейнера поставили, на другой – нет. Однако главная проблема в том, что весь мусор, который скопился за несколько месяцев, никто не собирается убирать! Лежавший зимой относительно кучно, теперь он разлетелся на большой площади, так что один участок улицы сильно напоминает мусорный полигон.Та же самая ситуация в микрорайоне Северный. Впрочем, там ещё хуже. Потому что взамен увезённых муниципальных баков там до сих пор не появилось ни одного.