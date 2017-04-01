Колбасу испортили добавками

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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По заключению специалистов, большинство исследованных образцов легендарное имя «Докторская» носить не могут.- объясняет Надежда ВОРОНКИНА, заместитель председателя экспертной комиссии красноярского центра.По результатам мониторинга колбасы «Докторская», составленным иркутским центром, продукция СХПК «Усольский свинокомплекс» не соответствует требованиям по сырью – в колбасе обнаружен каррагинан (природный загуститель, придающий объем, добываемый из красных морских водорослей. Несмотря на безвредность, его быть в колбасе не должно). На втором месте по ненужным добавкам АО «Усольские мясопродукты» - каррагинан, фрагменты кости. В колбасе СХПАО «Белореченское» нарушений еще больше - каррагинан, фрагменты костей, хряща, кожи, камеди. В продукции ИП «Хамгушкеева» (Иркутск) и ЗАО МПК «Ангарский» на добавки также не скупились: каррагинан, животный белок, мука, фрагменты хряща, камеди.Добавим, что те же самые претензии у экспертов возникли и к колбасе производителей из Красноярского края, Новосибирской области и Забайкалья, чья продукция представлена на иркутских прилавках.