Колбасу испортили добавками

В Сибирском федеральном округе составили рейтинг вареной колбасы «Докторская». Впервые оценку этого продукта проводили сотрудники государственных центров стандартизации, метрологии и испытаний из Красноярска, Иркутска, Томска, Кемерова, Читы и Новосибирска. Для проведения экспертизы в шести регионах были отобраны образцы колбасы, которую производят 33 предприятия. Так удалось охватить практически всех производителей «Докторской», которые занимают основную долю регионального рынка. Специалисты считают, что в «Докторской» есть то, что доктор есть не советует.
Фото Николая СТЕРНИНА
По заключению специалистов, большинство исследованных образцов легендарное имя «Докторская» носить не могут. - По сути, это другой мясной продукт, содержащий животный белок, соевый изолят и соевый концентрат, каррагинан, камедь, крахмал и другие компоненты. То есть все те ингредиенты, которых в «Докторской» быть не должно,
- объясняет Надежда ВОРОНКИНА, заместитель председателя экспертной комиссии красноярского центра.
По результатам мониторинга колбасы «Докторская», составленным иркутским центром, продукция СХПК «Усольский свинокомплекс» не соответствует требованиям по сырью – в колбасе обнаружен каррагинан (природный загуститель, придающий объем, добываемый из красных морских водорослей. Несмотря на безвредность, его быть в колбасе не должно). На втором месте по ненужным добавкам АО «Усольские мясопродукты» - каррагинан, фрагменты кости. В колбасе СХПАО «Белореченское» нарушений еще больше - каррагинан, фрагменты костей, хряща, кожи, камеди. В продукции ИП «Хамгушкеева» (Иркутск) и ЗАО МПК «Ангарский» на добавки также не скупились: каррагинан, животный белок, мука, фрагменты хряща, камеди.
Добавим, что те же самые претензии у экспертов возникли и к колбасе производителей из Красноярского края, Новосибирской области и Забайкалья, чья продукция представлена на иркутских прилавках.
Ольга КРАСНОВА
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