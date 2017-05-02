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В асфальт!


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Сегодня, 12:01
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Жители 17-го микрорайона продолжают бороться за свою землю

Очередной скандал в 17-м микрорайоне. Второй год жители пытаются бороться за землю прямо перед своим домом. Сначала там появился сарай, теперь вокруг него снимают газон, чтобы закатать всё в асфальт.

Напомним нашим читателям предыдущие серии эпопеи с землёй перед домом № 7 в 17-м микрорайоне. Когда-то это был живописный скверик с вековыми соснами. А после того, как землю в 3,5 тысячи квадратных метров администрация отдала в аренду предпринимателю (предварительное согласование размещения здания на данном участке было подписано еще в 2010 году мэром АМО Андреем КОЗЛОВЫМ), а потом и подписала разрешение на строительство, всё, что было там живого, вырубили, а на этом месте построили сарай. Увидеть его могут все – он венчает улицу Коминтерна.

Согласно данным публичной кадастровой карты, земля эта предназначена для размещения объектов торговли. Хотя ещё год назад её разрешённое использование было для строительства административного здания с закусочной. Это к слову о том, как легко поменять назначение участка земли с одного на другое.

Здание построили. Теперь уже никто и не скрывает, что это будет очередной супермаркет «Слата». Хотя год назад представители магазина божились, что это не они. С одной стороны здания вход для будущих покупателей, с другой – большие ворота для приёмки товара. Чтобы грузовые машины могли подъезжать к складу, понадобились подъездные пути. Для этого дополнительно арендовали участок рядом со зданием. Формально – для организации благоустройства. Фактически – для строительства асфальтовой дороги.

Ольга КНЯЗЕВА

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