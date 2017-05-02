Устал стучаться

Небывалый случай: с ребенка-инвалида, родившегося с врожденным вывихом тазобедренного сустава и кучей сопутствующих заболеваний, сняли инвалидность. Этой весной иркутская комиссия, осмотревшая ангарчанку Анастасию КУЗЬМИНУ, когда ей исполнилось 18 лет, сочла ее относительно здоровой.Александр ВАРЕНКОВ легко находит общий язык с детьми-инвалидами. Они его в отличие от чиновников прекрасно понимают.
Фото Николая СТЕРНИНА- Это случилось благодаря нашему тренеру Александру Варенкову, -
убеждена мама Насти Светлана КУЗЬМИНА. - Он сумел найти к ней подход, заинтересовать плаванием. У Насти сейчас первый взрослый разряд. И в прошлом году она на общих основаниях поступила в училище олимпийского резерва.
Александр Владимирович сам инвалид 2-й группы по общему заболеванию. После ранения в Афганистане 12 суток находился в коме. Перенес 15 операций и 4 инсульта. Был парализован, но встал на ноги. На протяжении многих лет Варенков в Ангарске на общественных началах обучает всех желающих инвалидов плаванию, игре в бочче, включенной в программу Паралимпийских игр, а также занимается с детьми-инвалидами на тренажерах.
Все эти годы он пытается доказать чиновникам необходимость развития в городе адаптивного детского спорта и создания специализированной спортивной школы для детей-инвалидов. Со своей идеей пешком дошел даже до Москвы. И все равно те, от кого зависит введение ставки инструктора для занятий именно с детьми-инвалидами, его не услышали. - Я не могу один везде успеть. Когда начинал с детьми работать, две ставки инструкторов оплачивали в рамках городской программы по развитию физкультуры и спорта. На эти цели спортивной общественной организации инвалидов «Импульс» выделяли 650 тысяч рублей в год. После объединения города и района провели оптимизацию, и с тех пор слышим только обещания.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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