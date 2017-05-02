Устал стучаться

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

убеждена мама Насти Светлана КУЗЬМИНА. -Александр Владимирович сам инвалид 2-й группы по общему заболеванию. После ранения в Афганистане 12 суток находился в коме. Перенес 15 операций и 4 инсульта. Был парализован, но встал на ноги. На протяжении многих лет Варенков в Ангарске на общественных началах обучает всех желающих инвалидов плаванию, игре в бочче, включенной в программу Паралимпийских игр, а также занимается с детьми-инвалидами на тренажерах.Все эти годы он пытается доказать чиновникам необходимость развития в городе адаптивного детского спорта и создания специализированной спортивной школы для детей-инвалидов. Со своей идеей пешком дошел даже до Москвы. И все равно те, от кого зависит введение ставки инструктора для занятий именно с детьми-инвалидами, его не услышали.