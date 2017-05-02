Однофамильцы

Кому удаётся купить землю дёшево…Покупаете вы себе квартиру в хорошем районе. Окнами во двор на ангарские сосны… А потом выясняется, что этот двор продан частному лицу. И ещё через год во дворе вместо сосен строят другой дом. Окно в окно. С соседями практически в одной постели. Скажете, так не бывает? У нас в городе бывает именно так.Был двор. А будет дом. А у домов не будет дворов
Фото Николая СТЕРНИНА
Два участка в 8 тысяч квадратных метров под окнами одного из таунхаусов в 30 микрорайоне были проданы частным лицам. Проданы – это по документам, а по жизни землю, можно сказать, подарили. При кадастровой стоимости обоих участков более чем 12 миллионов рублей покупатели заплатили 290 тысяч за один участок и 312 тысяч за второй. Земля в центре жилого современного микрорайона со всеми коммуникациями обошлась её покупателям по цене простенькой дачки с удобствами на улице. Кому повезло? Победителями торгов стали Татьяна ДУДКЕВИЧ и Любовь ЧУГАЕВСКАЯ. Фамилии малоизвестные, если не знать, что в отделе по борьбе с экономическими преступлениями ангарского УМВД работают люди с точно такими же фамилиями - Игорь ДудкевиЧ и Денис Чугаевский.
Было ваше, стало наше
Когда таунхаусы здесь только строились, их покупатели были уверены (так их заверял застройщик), что поляна посреди микрорайона – это их придомовая территория. Здесь растут с десяток взрослых сосен, а позже своими силами собственники поставили деревянную горку для детей и песочницу. Никому и в голову не приходило проверить, а на самом ли деле земля принадлежит собственникам близлежащих домов.
По данным публичной кадастровой карты, эта поляна разбита на два участка. Они не разграничены, никому не принадлежат. Согласно земельному законодательству, ничейное – значит государственное. То есть распоряжаться этой землёй имеет право только администрация. Вот она и распорядилась. Землю выставили на торги. Они прошли 20 января этого года в комитете по управлению муниципальным имуществом. На аукцион по продаже первого земельного участка было заявлено 5 человек: вышеупомянутые однофамилицы сотрудников правоохранительных органов, некий Денис РАССАДНЕВ и ещё двое, которые на торги не явились. Победителем аукциона стала Дудкевич. На торгах по продаже второго участка её уже не было. «Боролись» всё те же Рассаднев и Чугаевская, которая и стала по результатам торгов владелицей второго участка. При этом начальная и конечная цена обоих лотов одинакова. Как будто и не торговались вовсе.
Налетай, подешевело
Работникам КУМИ хорошо известна стоимость земли в городе с подведёнными канализацией, электричеством, водой, теплом, дорогами и прочей инфраструктурой. Вопрос, почему земли, кадастровая стоимость которых более 12 миллионов рублей, были проданы с молотка практически за бесценок, мы задали комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО. Специалист ответила:
- Кадастровую оценку этих участков проводила не местная компания по муниципальному контракту. Как именно проводили оценку, я не знаю. Рыночную стоимость земель определяла другая фирма.
Вы что-нибудь поняли?
В честь чего администрацией покупательницам был сделан такой подарок, выяснить нашей газете так и не удалось, можно только предполагать. Мы недавно рассказывали нашим читателям, как в КУМИ, вероятно, подделали документ, чтобы заставить предпринимателя платить дороже за аренду земельного участка («В» от 4 мая - «Фальшивка»)
. И вот стечение обстоятельств!.. Это дело на расследование взял как раз отдел по борьбе с экономическими преступлениями, где работают однофамильцы столь удачливых покупательниц земли.
Ольга КНЯЗЕВА
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