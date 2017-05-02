.
,

Однофамильцы


0

Сегодня, 12:10
 Количество просмотров: 464
    

Кому удаётся купить землю дёшево

…Покупаете вы себе квартиру в хорошем районе. Окнами во двор на ангарские сосны… А потом выясняется, что этот двор продан частному лицу. И ещё через год во дворе вместо сосен строят другой дом. Окно в окно. С соседями практически в одной постели. Скажете, так не бывает? У нас в городе бывает именно так.

Однофамильцы
Был двор. А будет дом. А у домов не будет дворов
Фото Николая СТЕРНИНА


Два участка в 8 тысяч квадратных метров под окнами одного из таунхаусов в 30 микрорайоне были проданы частным лицам. Проданы – это по документам, а по жизни землю, можно сказать, подарили. При кадастровой стоимости обоих участков более чем 12 миллионов рублей покупатели заплатили 290 тысяч за один участок и 312 тысяч за второй. Земля в центре жилого современного микрорайона со всеми коммуникациями обошлась её покупателям по цене простенькой дачки с удобствами на улице. Кому повезло? Победителями торгов стали Татьяна ДУДКЕВИЧ и Любовь ЧУГАЕВСКАЯ. Фамилии малоизвестные, если не знать, что в отделе по борьбе с экономическими преступлениями ангарского УМВД работают люди с точно такими же фамилиями - Игорь ДудкевиЧ и Денис Чугаевский.

Было ваше, стало наше

Когда таунхаусы здесь только строились, их покупатели были уверены (так их заверял застройщик), что поляна посреди микрорайона – это их придомовая территория. Здесь растут с десяток взрослых сосен, а позже своими силами собственники поставили деревянную горку для детей и песочницу. Никому и в голову не приходило проверить, а на самом ли деле земля принадлежит собственникам близлежащих домов.

По данным публичной кадастровой карты, эта поляна разбита на два участка. Они не разграничены, никому не принадлежат. Согласно земельному законодательству, ничейное – значит государственное. То есть распоряжаться этой землёй имеет право только администрация. Вот она и распорядилась. Землю выставили на торги. Они прошли 20 января этого года в комитете по управлению муниципальным имуществом. На аукцион по продаже первого земельного участка было заявлено 5 человек: вышеупомянутые однофамилицы сотрудников правоохранительных органов, некий Денис РАССАДНЕВ и ещё двое, которые на торги не явились. Победителем аукциона стала Дудкевич. На торгах по продаже второго участка её уже не было. «Боролись» всё те же Рассаднев и Чугаевская, которая и стала по результатам торгов владелицей второго участка. При этом начальная и конечная цена обоих лотов одинакова. Как будто и не торговались вовсе.

Налетай, подешевело

Работникам КУМИ хорошо известна стоимость земли в городе с подведёнными канализацией, электричеством, водой, теплом, дорогами и прочей инфраструктурой. Вопрос, почему земли, кадастровая стоимость которых более 12 миллионов рублей, были проданы с молотка практически за бесценок, мы задали комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО. Специалист ответила:

- Кадастровую оценку этих участков проводила не местная компания по муниципальному контракту. Как именно проводили оценку, я не знаю. Рыночную стоимость земель определяла другая фирма.

Вы что-нибудь поняли?

В честь чего администрацией покупательницам был сделан такой подарок, выяснить нашей газете так и не удалось, можно только предполагать. Мы недавно рассказывали нашим читателям, как в КУМИ, вероятно, подделали документ, чтобы заставить предпринимателя платить дороже за аренду земельного участка («В» от 4 мая - «Фальшивка»). И вот стечение обстоятельств!.. Это дело на расследование взял как раз отдел по борьбе с экономическими преступлениями, где работают однофамильцы столь удачливых покупательниц земли.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
В одном ритме
Чемпионка России из Усолья
Иркутская гимнастка завоевала «золото» международного турнира в Португалии
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Задержан на 15 суток
Платите долги!
Упал с 6-го этажа
Все новости категории

Общество
Дадут не всем
Антикварная штучка
Одна сатана
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (206)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru