Нефиг выводить из себя

Ольга КНЯЗЕВА,

фото с аккаунта в Instagram«sanya_verh»

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Выяснить, кто автор снимка, труда не составило. Оказалось, это… сама воспитательница детского сада! По её словам, таким образом она играла с детьми – кто будет плохо себя вести, заклею рот. Как? Да вот так! Показала на себе, потом ребята сами начали лепить клейкую ленту себе на рот. Смеялись и фотографировались. Это версия воспитательницы. Судя по несчастному виду ребёнка на фото, игра не очень-то радовала воспитанников. Однако на беседах с сотрудниками следственного комитета по городу Ангарску факт жестокого обращения с собой дети отрицают. Воспитательницу хвалят. Уголовное дело правоохранительные органы пока не заводят – нет заявления от родителей.Александра – молодой воспитатель. Ей 23 года, окончила институт, пару месяцев назад пришла работать в детский сад. Её поставили на среднюю группу, списочный состав – 23 ребёнка в возрасте от 4 до 5 лет. На этой же группе работала и второй воспитатель, они выходили посменно. Нянечка в момент «игры» с детьми отлучилась. Сейчас говорит, что раньше ничего подобного не было. Никаких нареканий ни со стороны родителей, ни со стороны коллег и руководства дошкольного учреждения девушка не получала.