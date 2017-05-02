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Нефиг выводить из себя


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Вчера, 22:32
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«Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя» - так была подписана фотография на странице молодой воспитательницы одного из детских садов нашего города Александры В. На фото 5-летний мальчик с заклеенным скотчем ртом. Происшествие так и осталось бы незамеченным, если бы снимок не попал на глаза сотруднице отдела по делам несовершеннолетних ангарской полиции.

Нефиг выводить из себя

Выяснить, кто автор снимка, труда не составило. Оказалось, это… сама воспитательница детского сада! По её словам, таким образом она играла с детьми – кто будет плохо себя вести, заклею рот. Как? Да вот так! Показала на себе, потом ребята сами начали лепить клейкую ленту себе на рот. Смеялись и фотографировались. Это версия воспитательницы. Судя по несчастному виду ребёнка на фото, игра не очень-то радовала воспитанников. Однако на беседах с сотрудниками следственного комитета по городу Ангарску факт жестокого обращения с собой дети отрицают. Воспитательницу хвалят. Уголовное дело правоохранительные органы пока не заводят – нет заявления от родителей.

Александра – молодой воспитатель. Ей 23 года, окончила институт, пару месяцев назад пришла работать в детский сад. Её поставили на среднюю группу, списочный состав – 23 ребёнка в возрасте от 4 до 5 лет. На этой же группе работала и второй воспитатель, они выходили посменно. Нянечка в момент «игры» с детьми отлучилась. Сейчас говорит, что раньше ничего подобного не было. Никаких нареканий ни со стороны родителей, ни со стороны коллег и руководства дошкольного учреждения девушка не получала.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото с аккаунта в Instagram«sanya_verh»

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