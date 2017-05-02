Куда попали?

Почему садик дают далеко от дома

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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В подтверждение своих слов женщины включили нас в группы для общения в приложении Viber на эту тему. Объявления об обмене просто засыпали нас: Ирина меняет садик в 15 микрорайоне на садик в 188 квартале; Елена меняет сад в 17 микрорайоне на сад в 211 квартале; Анастасия меняет сад в 10 мрн на сад в 8 мрн; Вероника меняет место в саду 82 квартала на садик в 8 микрорайоне; Елена меняет сад в 188 квартале на сад в 12 микрорайоне… Расстояния значительные! И таких объявлений десятки.Наш город, конечно, не мегаполис с многочасовым пробками, у нас за полчаса можно в любую точку доехать. Но! Кроме суровых климатических условий, у нас ещё и самая высокая стоимость проезда в области. А вот зарплаты так себе. Какой смысл маме отдавать малыша в садик, если ползарплаты она проездит? И сидеть дома без всякого пособия, выплата которого прекращается с полутора лет, тоже тяжело. Совершенно ясно, что за цифрой «Дети на 100% обеспечены местами в детских садах» ещё много проблем.За разъяснением мы обратились к начальнику отдела дошкольного образования управления образования АГО Ольге ЗАГОРОДНЕВОЙ. Неужели правила распределения изменились? На место жительства ребёнка уже не смотрят? Ольга Леонидовна это отрицает:Четвёртый год подряд Ангарский городской округ обеспечивает местами в детских садах детей от двух до семи лет в полном объеме. Проблема осталась только с детьми полутора лет. Например, в Юго-Западном районе города только один детский сад, №19, набирает детей такого возраста. Вот и получается, что все, кто не попал туда, пойдут не по месту проживания. Жалоб и обменов не стало больше. Такая ситуация происходит каждый год.