Не имели права!

Прокуратура признала незаконными отключения СНТ от электричества

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Энергосбыт не работает с каждым отдельным дачником, договор заключен с целыми садоводствами как с юридическими лицами, которые каждый месяц должны платить за электричество определенную сумму. И вот представьте: есть в садоводстве граждане, которые за свет не платят, по документам собственниками участков не являются, их адресов и фамилий никто не знает, но при этом они круглый год живут в садоводстве и жгут свет на десятки тысяч рублей. У председателя нет никаких рычагов воздействия на них. Полиция может их только предупреждать. Так образуются долги, из-за которых потом отключают садоводства.Эту проблему обсуждали в прошлый четверг в Союзе садоводов. На встречу собрались председатель Союза Надежда ДОБРЯКОВА, несколько председателей СНТ, начальник ангарского отделения Иркутскэнергосбыта Андрей ЖУРАВЛЁВ, председатель Думы АГО Александр ГОРОДСКОЙ, начальник отдела сельского хозяйства администрации АГО Владимир САМЧУК, а также помощник прокурора города Юлия ЖДАНОВА. Повод для встречи: большое количество жалоб от садоводов в прокуратуру по причине постоянных отключений электроэнергии.Встреча была жаркой. Каждый из собравшихся озвучивал свою точку зрения на эту проблему.