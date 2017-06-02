Не имели права!

Прокуратура признала незаконными отключения СНТ от электричестваПроблемой отключения электричества в садоводствах заинтересовалась прокуратура. Их вердикт: отключать целые садоводства нельзя! Отключения должны касаться только должников. Но в жизни всё непросто. Многострадальное СНТ «Тополёк» (в районе Китоя) в декабре прошлого года даже выходило на митинг, устав сидеть без света.
Фото Николая СТЕРНИНА
Энергосбыт не работает с каждым отдельным дачником, договор заключен с целыми садоводствами как с юридическими лицами, которые каждый месяц должны платить за электричество определенную сумму. И вот представьте: есть в садоводстве граждане, которые за свет не платят, по документам собственниками участков не являются, их адресов и фамилий никто не знает, но при этом они круглый год живут в садоводстве и жгут свет на десятки тысяч рублей. У председателя нет никаких рычагов воздействия на них. Полиция может их только предупреждать. Так образуются долги, из-за которых потом отключают садоводства.
Эту проблему обсуждали в прошлый четверг в Союзе садоводов. На встречу собрались председатель Союза Надежда ДОБРЯКОВА, несколько председателей СНТ, начальник ангарского отделения Иркутскэнергосбыта Андрей ЖУРАВЛЁВ, председатель Думы АГО Александр ГОРОДСКОЙ, начальник отдела сельского хозяйства администрации АГО Владимир САМЧУК, а также помощник прокурора города Юлия ЖДАНОВА. Повод для встречи: большое количество жалоб от садоводов в прокуратуру по причине постоянных отключений электроэнергии.
Встреча была жаркой. Каждый из собравшихся озвучивал свою точку зрения на эту проблему.
Андрей Журавлёв, начальник ангарского отделения Иркутскэнергосбыта:
- Мы не заключаем напрямую договоры ни с кем. Сети принадлежат садоводству и содержаться должны за счёт целевых взносов. Мы предлагаем вам организовать в СНТ общее собрание и уполномочить председателя СНТ стать исполнителем коммунальных услуг. Тогда он будет иметь право отключать неплательщиков (шум в кабинете, крик).
Александр Городской, председатель Думы АГО:- Я прекрасно понимаю Энергосбыт. Им главное электричеством обеспечить потребителя, а без оплаты они не будут этого делать. В СНТ надо проводить оптимизацию – объединяться и жить как ТСЖ, как в крупном многоквартирном доме. Всё идёт к тому, что понятия СНТ не будет – будет либо ТСЖ, либо населённый пункт. В этом году бюджет АГО отдал садоводам 5 миллионов рублей. И такие деньги вы получаете каждый год! Не раздавайте всем сёстрам по серьгам, а постепенно приведите в порядок сети, подготовьте их для передачи в Облкоммунэнерго. Хотя бы по одному садоводству в год. И вообще я давно говорю: в председательстве есть какой-то дополнительный «изюм». Председатели жалуются, но со своих должностей зачастую уходить не хотят…Надежда Добрякова, председатель Союза садоводов:
- Садоводства для Энергосбыта – золотая жила. И содержат сети, и ремонтируют, и платят по двойному тарифу, если учитывать потери...
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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