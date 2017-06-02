Закрыли “сковородку”

Трудным подросткам негде отдыхать

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Еще в прошлом году сотрудники Роспотребнадзора предупредили: лагерь «Казачье войско» разрешим эксплуатировать только после проведения капитального ремонта всех корпусов. «Сковородка», как называют ангарчане лагерь в пойме Китоя за его некогда круглую форму, считается ровесницей города. Последнюю юрту, в которой жили еще первостроители, там демонтировали несколько лет назад, она сгнила и представляла опасность. Деревянные корпуса, по официальным документам проходящие как строения 1972 года постройки, находятся сейчас в аналогичном состоянии. Дети неоднократно жаловались воспитателям, что пол уходит у них из-под ног. Место там болотистое. Домики стоят не на капитальном фундаменте, а на «стульчиках», которые от времени и от сырости сгнили. В комнатах пахнет затхлостью.– спросил у нас атаман Нижнеиркутского казачьего округа Александр МАШУКОВ, листая старые фотографии. –Дети, которых не хотели принимать в другие лагеря из-за неадекватного поведения, в «Казачьем войске» становились кадетами. Надев на себя специальную форму и приняв военную дисциплину, подростки в возрасте 10-14 лет преображались. Командирам взводов особо не грубили, у ближнего не воровали. Время, расписанное по минутам, на глупости не тратили. В Иркутской области подобного лагеря оборонно-спортивного направления, в котором трудных детей считают отзывчивыми и интересными, больше нет. Заявки же на путевки есть. И деньги на их приобретение из бюджета выделены.Напомню: о том, что летом «Сковородку» не разрешат открыть, было известно год назад. Казаки как могли поддерживали старые строения в надлежащем состоянии, регулярно проводя косметический ремонт и накладывая заплатки на самые больные места. Каждое лето они чинили водопровод - заваривали там, где он лопнул от морозов, поскольку труба к лагерю проведена прямо по земле. Помогали им в этом только предприниматели, давая бесплатно различные стройматериалы. Но с капитальным ремонтом без поддержки бюджета Нижнеиркутский казачий округ, чьим подразделением является лагерь «Казачье войско», справиться не смог. Атаман Александр МАШУКОВ пояснил нашей газете:В этом же письме указывается, что механизм программы предусматривает поддержку детских лагерей путем приобретения путевок за счет областного и федерального бюджетов. И даже цифры указываются: с 2013 по 2015 год приобретена 1341 путевка на 13 млн. 691 тысячу 205 рублей. В 2016 году - 603 путевки на 6 млн. 753 тысячи 554 рубля. Получается, чиновники считают, что покупка путевки – это благо для лагеря, а не для ребенка, живущего в неблагополучной семье. Значит, подобной благотворительности будет рад любой загородный лагерь.Но не тут-то было! Увидев, что «Казачьего войска» нет в списке лагерей, которые будут работать в нынешней оздоровительной кампании, в правительстве региона забеспокоились: а куда поедут трудные дети со всей области? 1 мая в администрации АГМО Татьяна Плетан провела рабочее совещание, посвященное исключительно лагерю «Казачье войско». Там-то и выяснилось, что его из «Сковородки» можно перенести в «Электроник». Когда-то этот лагерь принадлежал АЭМЗ. В начале 2000 годов предприятие передало его муниципалитету, а тот - в безвозмездное пользование федерации горнолыжного спорта.Мы съездили 8 июня в «Электроник» и выяснили, что федерации давно не существует. С 2004 года за территорией площадью свыше пяти гектаров присматривает ООО «Терция». Из четырех корпусов они используют только один. В нем создана турбаза с уютными, благоустроенными номерами. В остальных царит разруха. Голые стены, которые больше 15 лет не видели не только ремонта, но и людей, заинтересованных в его проведении. Жить в них дети, даже привыкшие к спартанским условиям, не могут. В одном из корпусов нет ни окон, ни дверей. На балконе, который проходит через весь второй этаж, растут деревья! Коридор без пола. Вместо него некие кирпичные столбики. Нет ни раковин, ни унитазов, ни лампочек.