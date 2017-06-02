Льготников не везут

(«В» от 24 июля 2016 года – «Байкал недоступен»)

фото с сайта phototrans. ru



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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В таком автобусе нуждаются больше всего пожилые люди. Для них, безмашинных, это единственная возможность выехать на Байкал. Открытия этого автобуса долгое время добивался активный ангарский пенсионер Виктор ГРИГОРЬЕВ. Добился. И что получилось? Везут только за деньги и если наберется полный автобус.В этом году активные ангарские пенсионеры, как и положено, подготовили сани летом, вернее, наоборот, к лету подготовились зимой. Ещё до Нового года написали жалобу в Министерство транспорта и получили официальный ответ от 13.01.2017 № 02-58-142/7:На основании вышеизложенного (выше следовала большая цитата из федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом… на территории РФ». - Прим.авт.)Подпись: заместитель министра – начальник управления автомобильного транспорта и связи А.О.НИКИТИН.