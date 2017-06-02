Льготников не везут

Ежегодная проблема с автобусом «Ангарск-Листвянка» и в этом году никуда не исчезла. Напомним: такой автобус есть, но в прошлом году он возил людей только по предварительному заказу. Кроме того, льготникам, ветеранам труда, в этом автобусе отказывали в предоставлении льгот («В» от 24 июля 2016 года – «Байкал недоступен»)Раньше автобусы были страшненькие, но возили. Сейчас красивые, но фиг уедешь.
фото с сайта phototrans. ru
В таком автобусе нуждаются больше всего пожилые люди. Для них, безмашинных, это единственная возможность выехать на Байкал. Открытия этого автобуса долгое время добивался активный ангарский пенсионер Виктор ГРИГОРЬЕВ. Добился. И что получилось? Везут только за деньги и если наберется полный автобус.
В этом году активные ангарские пенсионеры, как и положено, подготовили сани летом, вернее, наоборот, к лету подготовились зимой. Ещё до Нового года написали жалобу в Министерство транспорта и получили официальный ответ от 13.01.2017 № 02-58-142/7: «В реестре межмуниципальных маршрутов на территории Иркутской области, который ведется министерством, значится действующий маршрут № 650 «Ангарск – Листвянка», обслуживаемый ОАО «Заказ». В адрес ОАО «Заказ» министерством направлено письмо с информацией об обязанности предоставлять льготный проезд отдельным категориям граждан по данному автобусному маршруту…».
На основании вышеизложенного (выше следовала большая цитата из федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом… на территории РФ». - Прим.авт.) ОАО «Заказ» при осуществлении своей деятельности по перевозке пассажиров и багажа по автобусному маршруту № 650 «Ангарск – Листвянка» обязано предоставлять льготный проезд отдельным категориям граждан, поскольку вид перевозок по данному автобусному маршруту согласно реестру межмуниципальных маршрутов на территории Иркутской области определен по регулируемым тарифам».
Подпись: заместитель министра – начальник управления автомобильного транспорта и связи А.О.НИКИТИН.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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