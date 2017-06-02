Прошлогодняя рыба с Дальнего Восток



В ведомстве подчеркнули, что прошлогодний улов может попасть на прилавки вместе со свежей рыба, которая в ближайшее время пойдет в реализацию на российский берег.





Россельхознадзор: «Именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей».



В связи с этим потребителям советуют обращать внимание на жабры (у несвежей рыбы они не красные, а буро-коричневые), впалые мутные глаза, несвойственные рыбе запахи и потерявшую характерный блеск чешую.