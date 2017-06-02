.
,

Виноват закон?


0

Вчера, 12:25
 Количество просмотров: 141
    

О том, что кладбище утопает в мусоре, нам сообщили наши читатели. Они возмущались, ругали местную власть и даже плакали.

Виноват закон?
Каждый день мусор с кладбища вывозят 2-3 машины, которые делают несколько ходок.

Действительно, как рассказала нам Любовь Владимировна, 10 июня она приехала на могилу отца, ветерана Великой Отечественной войны, а к могилке не подойти, вся улица в мусоре, который сгнил и воняет! Ладно бы была не убрана одна улица, звонившие называли и другие - пятую, седьмую, девятую, десятую, одиннадцатую. Кладбище обслуживает МУП «Березовая роща». Андрей КОЗЛОВ, директор этого муниципального предприятия, считает, что в случившемся виноват федеральный закон № 44, который установил, что работы по обслуживанию кладбища может проводить только победитель аукциона. До 2017 года «Березовой роще» удавалось их выигрывать, других претендентов на уборку кладбища не было. Но в начале года заявилось некое ООО «Радуга» из Иркутска и аукцион выиграло, так как на свои услуги предложило очень низкие расценки. Но убирать кладбище, как говорят очевидцы, даже не начинало, воочию увидев объем работ (площадь кладбища около 100 га) и оценив стоимость вывоза мусора на полигон (расценки для муниципальных предприятий гораздо ниже, чем для коммерческих).

Виноват закон?
Мусор на кладбище лежит месяцами и измеряется тоннами.

По словам Андрея Козлова, новоиспеченные уборщики приходили к нему с предложением о субподряде, но за такие гроши кто будет работать? В результате мусор на кладбище не убирали, контракт с иркутянами расторгли. И это грязное наследство досталось муниципальному предприятию. Как нашу редакцию заверил Андрей Александрович, они тут же засучили рукава, мусор стало убирать МУП «Березовая роща» за счет своей прибыли. Но чтобы вывезти скопившийся многотонный мусор, требуется время. Тут еще и ураган, случившийся 18 мая, постарался – на кладбище много сваленных деревьев, которые срочно нужно убирать. Андрей Козлов заверяет, что уборочные работы идут полным ходом и 1 июля кладбище будет чистым.

На прошлой неделе мы побывали на кладбище и убедились, что многие улицы чистые. Но чем дальше идешь внутрь кладбища, тем мусора больше.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Не зная усталости
Опыт берёт верх
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Кто рубит?
Сбили ребёнка
Без присмотра
Все новости категории

Общество
Я люблю свою работу
На своих колёсах
Молодая прабабушка
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (253)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru