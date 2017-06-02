Виноват закон?

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Действительно, как рассказала нам Любовь Владимировна, 10 июня она приехала на могилу отца, ветерана Великой Отечественной войны, а к могилке не подойти, вся улица в мусоре, который сгнил и воняет! Ладно бы была не убрана одна улица, звонившие называли и другие - пятую, седьмую, девятую, десятую, одиннадцатую. Кладбище обслуживает МУП «Березовая роща». Андрей КОЗЛОВ, директор этого муниципального предприятия, считает, что в случившемся виноват федеральный закон № 44, который установил, что работы по обслуживанию кладбища может проводить только победитель аукциона. До 2017 года «Березовой роще» удавалось их выигрывать, других претендентов на уборку кладбища не было. Но в начале года заявилось некое ООО «Радуга» из Иркутска и аукцион выиграло, так как на свои услуги предложило очень низкие расценки. Но убирать кладбище, как говорят очевидцы, даже не начинало, воочию увидев объем работ (площадь кладбища около 100 га) и оценив стоимость вывоза мусора на полигон (расценки для муниципальных предприятий гораздо ниже, чем для коммерческих).По словам Андрея Козлова, новоиспеченные уборщики приходили к нему с предложением о субподряде, но за такие гроши кто будет работать? В результате мусор на кладбище не убирали, контракт с иркутянами расторгли. И это грязное наследство досталось муниципальному предприятию. Как нашу редакцию заверил Андрей Александрович, они тут же засучили рукава, мусор стало убирать МУП «Березовая роща» за счет своей прибыли. Но чтобы вывезти скопившийся многотонный мусор, требуется время. Тут еще и ураган, случившийся 18 мая, постарался – на кладбище много сваленных деревьев, которые срочно нужно убирать. Андрей Козлов заверяет, что уборочные работы идут полным ходом и 1 июля кладбище будет чистым.На прошлой неделе мы побывали на кладбище и убедились, что многие улицы чистые. Но чем дальше идешь внутрь кладбища, тем мусора больше.