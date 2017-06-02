Украинские военные- садисты

Украинские каратели насмерть запытали двоих пленных в ЛНР, чтобы добиться покорности от остальных.



На Украине - национальный праздник. После долгих, кровавых и неудачных усилий украинские военные смогли якобы захватить в плен русского военнослужащего.



Об этом сообщил ресурс "Би-Би-Си" со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины. В сети размещены сканы военного билета и паспорта гражданина России.



Но тут же возникли вопросы.



Что произошло



Данные неполные, так что картину происшедшего однозначно восстановить трудно.



По сообщениям, обнародованным украинской стороной, 24 июня возле села Желобок произошло боевое столкновение между украинскими военными из 93-й бригады ВСУ и разведгруппой 4-й бригады 2-го корпуса Народной милиции ЛНР. В результате "в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе 22-летний гражданин России Виктор Агеев".



После пленения российский гражданин был передан Службе безопасности Украины.



В качестве документального подтверждения были продемонстрированы снимки паспорта и военного билета Виктора Агеева. Согласно данным из этих документов, Агеев в 2015-2016 годах проходил срочную службу в городе Новочеркасске Ростовской области. В марте 2017 года он подписал контракт и остался служить в армии.







Вопросы к этой версии пока опустим и приведём версию другой стороны - оборонного ведомства ЛНР. Согласно заявлению его официального представителя подполковника Андрея Марочко, "24 июня украинской диверсионной группой ССО (Сил специальных операций – прим.ред.), проникшей на территорию Луганской Народной Республики, на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия. В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран".



Четверо других были, по словам Марочко, похищены и помещены в застенки Службы безопасности Украины, где на них производится "нечеловеческое психологическое и физическое давление", чтобы они сознались, будто являются российскими военнослужащими. При этом представитель Народной милиции отдельно заявил, что захваченные военнослужащие являются жителями ЛНР.



Андрей Марочко рассказал также, что "неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких - приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии".



Здесь тоже есть вопросы



Вот на все сразу и попытаемся получить ответ.



Первый: село Желобок находится в Славяносербском районе ЛНР, то есть - на не подконтрольной Киеву территории. Киевские диверсанты проникли, следовательно, на чужую сторону линии соприкосновения, что никак не согласуется ни с какими Минскими соглашениями и перемириями.



Второй: что российскому контрактнику делать возле Желобка? Да, там недавно шли бои, но для командования российской армии (а по умолчанию ведь подразумевается, что раз контрактник ВС РФ, то и подчиняется командованию ВС РФ, его задания выполняет) - это местечко локального столкновения чем должно быть интересно? Может быть, под контрактника киевская пропаганда размалевала обычного русского добровольца? Отсюда и пытки - чтобы заставить признаться именно в этом?



Третий: "российские военнослужащие" на территории народные республик с незавидной настойчивостью наступают на одни и те же грабли. А именно - выходят "на разведку", взяв с собою полный набор российских документов, включая паспорт и военный билет Российской Федерации. С каковыми документами их и ловят, а затем предъявляют прессе. Странно, что российские разведчики не берут с собою ещё водительские права, справки из поликлиники и квитки по оплате услуг ЖКХ.



Четвёртый: откуда в украинской армии знали, что в данном случае можно захватить русского военного? Его вели? Откуда? С кадрового управления Народной милиции (НМ) ЛНР? С самой России?



Пятый: почему именно сейчас открылась эта история, четыре дня спустя после инцидента? При этом, по словам Марочко, Луганск делал всё возможное, чтобы обменять захваченных ребят на украинских пленных - а таковых в Луганске весьма ценный набор, включая действующих работников спецслужб Украины и диверсантов из ССО. Но нет, Киев решил пожертвовать такой возможностью, чтобы показать русского рядового. Не потому ли, что близится саммит Большой двадцатки, где истинным хозяевам Украины (которая в 20-ку не входит) важно пропагандистски ослабить позиции России? И то, что в нынешнем эпизоде на Донбассе в качестве информационного обеспечения выдвинута сразу "Би-Би-Си" - говорит, похоже, именно о таком замысле.



Пленным выкалывали глаза, чтобы остальные были сговорчивее



Прокомментировать ситуацию и попытаться ответить на эти вопросы Царьград попросил одного из самых информированных специалистов по борьбе спецслужб в Донбассе и на Украине, известного политолога Юрия Першикова.



"Да, попали в плен, - подтвердил он. - Да, признали - и надо было признавать. А теперь необходимо спасать парней".



Именно спасать, подчеркнул он, потому что украинские каратели действовали по отношению к военнослужащим ЛНР с поистине фашистской жестокостью.



"Сегодня мало кто заостряет внимание на том факте, что садюги из украинских войск на глазах у четверых задержанных, чтобы они были более сговорчивы, запытали насмерть задержанных бойцов, - рассказал Першиков. - Им выкололи глаза и после этого на глазах у товарищей издевались над ними".



Эту жестокость политолог склонен объяснять двумя факторами. Первый - Киеву очень нужна была пропагандистская удача, и ради неё пленных заживо резали на глазах у товарищей, дабы выбить из них признание в принадлежности к России и российским войскам.



"Гражданин России нужен украинской стороне исключительно для пропагандистских мероприятий, - убеждён эксперт. - Известно, что уже не одна диверсионная группа ВСУ получала команду найти хоть какого-то гражданина России - чтоб выдать его за кадрового военного. Достаточно вспомнить случай с Арменом Багиряном - "Багги", - команду на похищение которого получала группа Хауса - Василия Сапронова. Багги был убит, а украинского диверсанта задержали".



"В общем, для украинской пропагандистской машины это несомненная удача, - делает вывод эксперт. - Тем более, что сегодня в числе добровольцев граждан России - единицы: в виду отсутствия активных боевых действий многие просто разъехались по домам".



Второй фактор жестокости, по мнению Першикова, болезнь самого украинского общества. "Вопрос - откуда такая жестокость, - анализирует политолог. - Это свидетельство того, что украинское общество больно. Достаточно посмотреть, как к пленным относятся на этой стороне, в народных республиках. Как-то приходилось беседовать с Иванчуком - задержанным командиром ВСУ - так при мне он ужинал блинчиками со сгущённым молоком. Помыт, побрит, в рубашке новой. Ждёт решения своей участи. И скорее всего, будет произведён обмен...".



А вот с той, с украинской стороны люди после обмена возвращаются в республики избитые, переломанные, со следами пыток, женщины изнасилованы. Там работает целый пыточный конвейер, постоянно свидетельствуют люди, причастные к организации таких обменов. И именно это больше всего, по мнению наблюдателей, свидетельствует о действительно крайне глубокой стадии психической болезни самого украинского общества.



"И то, что ребят нужно вызволять от этих садистов, - это очевидно", - подчеркнул Юрий Першиков.