.
,

Подал на апелляцию


0

Сегодня, 15:11
 Количество просмотров: 5
    

Выпускник школы № 10 Виктор ПОЛЕТАНСКИЙ получил 100 баллов за ЕГЭ по информатике только после апелляции.

Подал на апелляцию
Виктор ПОЛЕТАНСКИЙ из школы № 10 видит информатику своей профессией.

Когда результаты ЕГЭ по информатике стали известны, Виктор увидел у себя 97 баллов. Посмотрев на сайте свою работу в отсканированном виде, он не согласился с оценкой.

- Я написал две программы на одну задачу. В одной допустил ошибку, в другой нет. По правилам мне должны были зачесть ту, которая без ошибки, а зачли с ошибкой. Я обратился к своему учителю по информатике Ольге Юрьевне ТРИФОНОВОЙ, мы с ней вместе посмотрели работу и поняли, что надо подавать на апелляцию, - рассказал Виктор нашей газете.

Заявление на апелляцию выпускникам выдают в школе. Виктор его заполнил и отвёз в управление образования АГО. По телефону выпускника пригласили в Иркутск, в центр развития образования Иркутской области, на улицу Лыткина, 75а.

Настя ЖИЛКИНА,
фото предоставлено
В. ПОЛЕТАНСКИМ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30


КСТАТИ

По данным управления образования АГО, в округе 27 выпускников подали заявления на апелляцию, из них только 7 удовлетворены.

Известны имена ещё трёх стобалльников. ЕГЭ по русскому языку на высший балл сдали Елизавета ИВАНОВА из лицея № 1; Дарья ШИШКИНА из гимназии № 1 и Валерия АХМЕТОВА из лицея № 2. Таким образом, в АГО уже шесть стобалльников - по математике, информатике и русскому языку.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
60 не возраст
Наставника не забыли
В паре с мастером
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Задержан серийный вор
Чрезвычайная пожароопасность на всей территории Прибайкалья
Шалаш сгорел
Все новости категории

Общество
Сдай оружие, получи деньги!
В хорошие руки
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (304)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru