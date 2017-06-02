Подал на апелляцию

Настя ЖИЛКИНА,

фото предоставлено

В. ПОЛЕТАНСКИМ

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Когда результаты ЕГЭ по информатике стали известны, Виктор увидел у себя 97 баллов. Посмотрев на сайте свою работу в отсканированном виде, он не согласился с оценкой.- рассказал Виктор нашей газете.Заявление на апелляцию выпускникам выдают в школе. Виктор его заполнил и отвёз в управление образования АГО. По телефону выпускника пригласили в Иркутск, в центр развития образования Иркутской области, на улицу Лыткина, 75а.