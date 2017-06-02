Подал на апелляцию

Выпускник школы № 10 Виктор ПОЛЕТАНСКИЙ получил 100 баллов за ЕГЭ по информатике только после апелляции.Виктор ПОЛЕТАНСКИЙ из школы № 10 видит информатику своей профессией.
Когда результаты ЕГЭ по информатике стали известны, Виктор увидел у себя 97 баллов. Посмотрев на сайте свою работу в отсканированном виде, он не согласился с оценкой.- Я написал две программы на одну задачу. В одной допустил ошибку, в другой нет. По правилам мне должны были зачесть ту, которая без ошибки, а зачли с ошибкой. Я обратился к своему учителю по информатике Ольге Юрьевне ТРИФОНОВОЙ, мы с ней вместе посмотрели работу и поняли, что надо подавать на апелляцию,
- рассказал Виктор нашей газете.
Заявление на апелляцию выпускникам выдают в школе. Виктор его заполнил и отвёз в управление образования АГО. По телефону выпускника пригласили в Иркутск, в центр развития образования Иркутской области, на улицу Лыткина, 75а.
Настя ЖИЛКИНА,
фото предоставлено
В. ПОЛЕТАНСКИМ
... Полный текст статьи читайтеКСТАТИПо данным управления образования АГО, в округе 27 выпускников подали заявления на апелляцию, из них только 7 удовлетворены.
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Известны имена ещё трёх стобалльников. ЕГЭ по русскому языку на высший балл сдали Елизавета ИВАНОВА из лицея № 1; Дарья ШИШКИНА из гимназии № 1 и Валерия АХМЕТОВА из лицея № 2. Таким образом, в АГО уже шесть стобалльников - по математике, информатике и русскому языку.