Наверное, нет сейчас большего дефицита, чем свободная земля в черте города. Если и завалялся где ничейный кусочек, можно быть уверенным, всё это временно. Так случилось и с участком земли перед домом №3 в 32 микрорайоне.Теперь уже бывший газон разметили, обнесли забором. Остаётся ждать, когда здесь появится очередной, 5-й, в этом районе магазин.
Раньше это был просто газон. Сейчас территорию огородили забором, срезали кустарники, поставили строительный вагончик. Как так получилось, разбирались наши корреспонденты.
Судя по данным публичной кадастровой карты, этот участок земли в 3 тысячи квадратных метров относится к землям муниципалитета. Разрешённое использование – для строительства магазина непродовольственных товаров. В 2011 году эта земля была отдала в аренду Ангарскому управлению строительства. А после того, как застройщик обанкротился, землю опять выставили на торги. Но не сам участок, собственником которого до сих пор является муниципалитет. Продавали право аренды.
Участок земли со всеми коммуникациями, да ещё и в таком завидном месте, – лакомый кусочек. Интересно, что при начальной стоимости лота в более чем 10 миллионов рублей выставили на продажу его всего за 598 тысяч 500 рублей. На торги, они проходили в декабре 2016 года, заявилось трое частников: ООО «Банкротфорум» из Москвы, иркутское ООО «Финансово-строительная компания «Милана» и «Гамма Инвест» из Красноярска.
Право аренды по итогу торгов досталось последним. Компания «Гамма Инвест» специализируется на покупке-продаже недвижимого имущества. То есть это не тот самый предприниматель, который будет застраивать участок земли, а лишь посредник. Договор аренды даёт право распоряжаться землёй до 30 ноября 2017 года. Но это, как известно, вовсе не означает, что к этому сроку участок освободят и дадут жителям спокойно вздохнуть. Такие договоры продлеваются на много лет. Нам удалось пообщаться со строителями на площадке. Пока там только идёт разработка земли, устанавливается вся необходимая техника.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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