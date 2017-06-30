

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Раньше это был просто газон. Сейчас территорию огородили забором, срезали кустарники, поставили строительный вагончик. Как так получилось, разбирались наши корреспонденты.Судя по данным публичной кадастровой карты, этот участок земли в 3 тысячи квадратных метров относится к землям муниципалитета. Разрешённое использование – для строительства магазина непродовольственных товаров. В 2011 году эта земля была отдала в аренду Ангарскому управлению строительства. А после того, как застройщик обанкротился, землю опять выставили на торги. Но не сам участок, собственником которого до сих пор является муниципалитет. Продавали право аренды.Участок земли со всеми коммуникациями, да ещё и в таком завидном месте, – лакомый кусочек. Интересно, что при начальной стоимости лота в более чем 10 миллионов рублей выставили на продажу его всего за 598 тысяч 500 рублей. На торги, они проходили в декабре 2016 года, заявилось трое частников: ООО «Банкротфорум» из Москвы, иркутское ООО «Финансово-строительная компания «Милана» и «Гамма Инвест» из Красноярска.Право аренды по итогу торгов досталось последним. Компания «Гамма Инвест» специализируется на покупке-продаже недвижимого имущества. То есть это не тот самый предприниматель, который будет застраивать участок земли, а лишь посредник. Договор аренды даёт право распоряжаться землёй до 30 ноября 2017 года. Но это, как известно, вовсе не означает, что к этому сроку участок освободят и дадут жителям спокойно вздохнуть. Такие договоры продлеваются на много лет. Нам удалось пообщаться со строителями на площадке. Пока там только идёт разработка земли, устанавливается вся необходимая техника.