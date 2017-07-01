Театральные мошенники

Как сообщили в Департаменте культуры Москвы, директор Андрей Панченко, который единолично руководил театриком после смерти своего брата — худрука и основателя «Перовской» Кирилла Панченко, написал заявление по собственному желанию. Туда назначен новый управленец — Марина Еремина. Собственно, этим и можно было ограничиться. Но «МК» стало известно, что на экс-директора заведено уголовное дело по статье «О мошенничестве».



После смерти основателя и худрука Кирилла Панченко актеры вошли в конфликт с директором — их не устраивало то положение, которое существует в театре, а именно: нет худрука, режиссеры приходят и уходят, недовольных директор преследует и грозит увольнением. Но главное — финансовая нечистоплотность. В частности, на сайте госзакупок артисты обнаружили, что на спектакль «Вышел ангел из тумана» с декорациями и костюмами потрачено 1 миллион 400 тысяч. А спектакль не вышел, зритель его не увидел. Актеры создали профсоюз. Члены профсоюза, пытавшиеся законными методами разобраться с директором, были уволены...





Андрей Панченко уволил старейших актеров, уволил даже вдову своего брата, работавшую актрисой с основания «Перовской». Актеры начали писать в прокуратуру. И вот, недели две-три назад в театр «На Перовской» нагрянул УБЭП. В результате проверки выявлены серьезные нарушения действующего законодательства. Прокуратура завела уголовное дело по 158-й статье — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



В частности, директору много чего вменяется в вину: касса на момент проверки была пуста, зарплату людям за первые летние месяцы платить нечем. Его жена, которая числилась художником по костюмам, в театре не появлялась, поскольку находилась на вилле семьи в Черногории, но исправно получала зарплату...

