Унесённые ветром

Фото Николая СТЕРНИНА



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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251 квартал расположен в микрорайоне Новый-4. Основная масса жильцов – переселенцы из аварийных домов Китоя и Шеститысячника. Новому жилью люди даже в новоселье не радовались, потому что понимали: оно ничуть не лучше их старых хибар. На первом этаже влажные стены покрывались грибком. На вентиляции намерзал лед. Между плинтусом и полом зияли щели. Под линолеумом дыры. Лампочки постоянно перегорают. Потолок натянут неровно. Горячая вода пахнет канализацией. Из крана с холодной водой бежит кипяток. Перекрытия настолько тонкие, что соседи друг с другом могут разговаривать, не выходя из квартир, прямо в туалете.Массовое заселение в новые трехэтажные дома 251 квартала велось в 2013 году. Квартиры выделяли весной и летом, сразу начисляя плату за техническое обслуживание, а документы на жилье выдавали только зимой. Одним переселенцам, чтобы жить в выделенной администрацией города квартире, пришлось выравнивать полы, другим - менять облицовку на дверях, третьим – самостоятельно устанавливать водопроводные краны. Недоделки были везде.- утверждает Людмила КРИШТАЛЬ, проводя экскурсию.Причину, по которой у жильцов верхних этажей в непогоду дождь идет и в квартирах, видно сразу, стоит только выйти на улицу и посмотреть на крышу. Фронтон, призванный сберегать тепло и предохранять дом от попадания осадков внутрь чердака, со своей задачей не справляется. Он практически по всему периметру зияет дырами. Листы, которыми фронтон был прикрыт изначально, давно снесло ветром. Прибить новые управляющая компания не торопится. Между тем квартирная плата в этом районе одна из самых высоких в городе - 16 рублей за квадратный метр, это на 3 рубля больше, чем в среднем по городу.В списке работ, которые управляющая компания за эти деньги обязана выполнять, в договоре с жильцами значатся 18 пунктов. Среди них проверка кровли на отсутствие протечек. В договоре и цена за эту проверку указана - 909 рублей в год только с одной квартиры. Однако, беря с жильцов деньги, свои обязательства перед ними управляющая компания не исполняет.