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"Советский пломбир", как яблоко раздора


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Сегодня, 18:03
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10 июля местные СМИ сообщили об очередном скандале в Литве с «советской» подоплекой. На этот раз источником угрозы национальной безопасности и оскорбления национальных чувств истинных литовцев стали не русские танки, ракеты или воинские контингенты, а … упаковки с мороженым. Точнее, обозначенное на них название сладкого продукта: «Советский пломбир». Выявил эту страшную угрозу независимости своей родины в магазине деревеньки Девянишкес гражданский активист и истинный патриот Гиедрюс Друктяйнис. Он и поднял шум на своей странице в Facebook в день празднования государственности Литвы 6 июля. Началось расследование. В ходе которого выяснилось, что производится мороженое в самой Литве. Такие примеры русофобии дают право нам думать и говорить прежде всего о той ненависть к советскому строю или к советским временам, а так же о прибалтийской форме открытой русофобии. Этой ненавистью прибалты подпитывают друг друга. Да и для Евросоюза сейчас это — общая тенденция.
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