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ФАС потребовал - операторы против


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Сегодня, 15:41
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Накануне ФАС потребовала от крупнейших сотовых операторов в течение двух недель отменить роуминга внутри России, уведомив абонентов об изменениях за десять дней до введения новых тарифов. Ведомство посчитало необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. В случае невыполнения предписания "большой четверке" операторов грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.
Комментируя инициативу ФАС одни эксперты выразили мнение, что она не повлияет на стоимость тарифов. Компенсировать же потери операторы начнут какими-нибудь дополнительными опциями. Другие назвали требование ведомства необоснованно жестким.
"Понятна политика отмены роуминга, но когда операторам такие условия ставят — это нелогично. Кроме популизма здесь мало что есть", — считает гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.


РИА Новости https://ria.ru/society/20170718/1498660512.html
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