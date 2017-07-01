Суд оказался на стороне покупателя

Житель города Зима приобрел iPhone 7 Plus 128 Gb за 104 тысячи рублей. Однако после покупки он обнаружил в товаре неисправности: смартфон не включался, при подключении к сети показывал "яблоко" и перезагружался. Мужчина, обратился к продавцу с устной просьбой устранить недостатки. Продавец взял товар на гарантийный ремонт, но его не произвел. Тогда потерпевший повторно обратился к продавцу — ситуация повторилась. Вконец раздасадаванный покупатель обратился к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных за товар денег, но ему было отказано. В дальнейшем мужчина обратился в суд. И суд удовлетворил его иск. Более 100 тысяч рублей взыскали с компании "Связной Логистика" за неисправный Apple



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