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Опять снайперши в "белых колготках"


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Вчера, 18:34
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Разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в пригород Донецка группы женщин-снайперов из Польши Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «В район населенного пункта Марьинка (пригород Донецка) отмечено прибытие подразделения снайперов-женщин из 20 человек, из состава частной военной компании Польша», — сказал Басурин.

Ранее он сообщил, что министерству обороны ДНР стало известно о прибытии в район линии соприкосновения в Донбассе группы женщин-снайперов из Грузии. Он добавил, что разведка Донецкой народной республики получила секретные документы, которые свидетельствуют, что украинские силовики готовят провокации в Донбассе.
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170705/1018871905.html
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