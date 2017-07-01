ВИЧ шагает по Иркутской области

За полгода 2017 выявлено в Приангарье 2,1 тысячи новых случаев ВИЧ – почти на 11% выше чем в 2016 г.



Количество новых случаев ВИЧ в Иркутской области за первое полугодие 2017 года составило 2,1 тысячи человек, или 87,8 человек на 100 тысяч населения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.



Активных, заболевших ВИЧ, более 53 тысяч. Это 2,2 тысячи человек на 200 тысяч населения.



За шесть месяцев 2016 года от матерей с ВИЧ родилось 360 детей. Всего таких человек в Иркутской области 10,2 тысячи.

