Почему россияне получают «мизерные» пенсии?

Французская финансовая корпорация Natixis провела исследование, согласно которому Россия стала одной из худших стран для жизни людей пенсионного возраста.



Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я. Нилов с сожалением констатировал, что Россия, занявшая 40-е место из 43-х возможных в мировом рейтинге уровня комфорта при выходе граждан на пенсию, находится на уровне Индии, Греции, Китая. «Так и есть. У нас пенсии мизерные», – цитирует Нилова «Интерфакс». Поэтому многие пенсионеры вынуждены работать до глубокой старости.



Он также напомнил, что вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам до сих пор не решен.



Ранее сообщалось, что в рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis Россия числится одной из самых некомфортных стран для пенсионеров. Хуже дела обстоят только в Бразилии, Греции и Индии. Традиционно лидируют по уровню комфорта для пенсионеров скандинавские государства.