.
,

Почему россияне получают «мизерные» пенсии?


0

Сегодня, 15:09
 Количество просмотров: 29
    

Французская финансовая корпорация Natixis провела исследование, согласно которому Россия стала одной из худших стран для жизни людей пенсионного возраста.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я. Нилов с сожалением констатировал, что Россия, занявшая 40-е место из 43-х возможных в мировом рейтинге уровня комфорта при выходе граждан на пенсию, находится на уровне Индии, Греции, Китая. «Так и есть. У нас пенсии мизерные», – цитирует Нилова «Интерфакс». Поэтому многие пенсионеры вынуждены работать до глубокой старости.

Он также напомнил, что вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам до сих пор не решен.

Ранее сообщалось, что в рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis Россия числится одной из самых некомфортных стран для пенсионеров. Хуже дела обстоят только в Бразилии, Греции и Индии. Традиционно лидируют по уровню комфорта для пенсионеров скандинавские государства.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Шевелитесь!
Вплавь по Ангаре
Они всё-таки плывут!
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Во дворе сбили ребёнка
Докурился
Жёны, телефоны, три ствола
Все новости категории

Общество
Найди Капера
Брызги на виражах
Вместо училища будет школа
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (270)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru