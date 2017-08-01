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В России всякому отребью не место


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Сегодня, 11:36
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Российский композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал выходку американского рокера Мэрилина Мэнсона на концерте в Киеве. По мнению артиста, западных звёзд-русофобов следует прекратить приглашать на концерты в нашу страну. Перед тем как организовать выступление в России для "чужого" артиста, Лоза рекомендует его тщательно проверить.

— Посмотрите на его мысли, высказывания, отношение к нашей истории. Может, он уже сто раз обозвал русских говнюками. А мы все растопырились и зовём их,

— цитирует слова музыканта КП. — Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом, а мы тащим всякое говно.

Кроме того, по мнению российского певца, миф о толерантности русской публики по отношению к именитым западным звёздам должен быть разрушен.

— А почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришёл на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать! — уверен он.

Напомним, во время концерта в Киеве Мэрилин Мэнсон заявил: "Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку". /Life/
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