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Вчера, 01:25
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Судя по тому, сколько у нас нынче развелось «горячих линий», создаётся впечатление, что власть и чихнуть, не посоветовавшись с народом, не может. Нашим мнением интересовались, когда обсуждали проект памятника первостроителям, когда разрабатывали бренд города, выдумывали для него новый слоган. Нас спрашивают, где и кто мусорит, паркуется на газонах, где в городе ямы. Что это, реально работающий инструмент или пыль в глаза?

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ВЫПУСТИТЬ ПАР
Отремонтировали? Да. Весь этот ремонт без труда можно собрать в ладошки. Только в этом дворе мы насчитали более 20 заплаток.

О том, что внутриквартальный проезд возле дома № 18 в 84 квартале уже давно больше походит на дорогу после бомбёжки, Павел КОПЫЛОВ, 46-летний инженер одной из ангарских фирм, сообщил на сайт «РосЯма» в апреле.

- Дом у нас длинный, вдоль него эта дорога как раз и идёт. И на всём её протяжении огромные выбоины, колдобины. Проехать просто невозможно. Недавно я колесо повредил, угодив в одну из них. После этого уже не выдержал – написал на сайт «РосЯма».

Ресурс, куда обратился наш читатель, федеральный. Это проект российского масштаба, запущенный фондом борьбы с коррупцией. Аналогичный есть у общероссийского народного фронта – «Карта убитых дорог». Нечто подобное работает и на местном уровне – «горячая линия», куда администрация просит сообщать о ямах на дорогах. Система работы у всех одинаковая – заходишь на сайт или звонишь по телефону, жалуешься, ждёшь. По большому счёту, все эти ресурсы – короткая дорога к власти.

- Вы добавили яму на сайт. Она прошла модернизацию, и мы отправили обращение по ней в ГИБДД. В течение 30 дней Вам обязаны ответить. Спасибо, что делаете дороги лучше, - ответили ангарчанину на сайте «РосЯма».

Через 30 дней, уже в мае, из ГИБДД прислали ответ:

“25 мая сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городу Ангарску осуществлён выезд на указанный адрес с целью выявления и фиксации повреждений дорожного полотна. Повреждения превышают предельно допустимые значения. По данному факту администрации Ангарского городского округа выдано предписание на устранение недостатков”.

Предельно допустимые значения повреждений – это когда ямы не по ГОСТу. Они не должны быть длиннее 60 сантиметров, шире 15 и глубже 5 сантиметров. Для ангарчан такие повреждения на дороге и незаметны вовсе. Для нас яма – это когда туда лечь можно. Тогда и надо ремонтировать. Возле этого дома ямы были примерно такие.

Судя по данным публичной кадастровой карты, земля, о которой идёт речь, принадлежит муниципалитету, хоть внешне это и придомовая территория. Поэтому предписание не случайно было выдано именно местной администрации. Содержать и ремонтировать дороги должен их собственник. Денег муниципалитету на эти цели выдано с лихвой – почти полмиллиарда! И 85 миллионов из них запланировано на ремонт внутриквартальных проездов по программе «Комфортная городская среда».

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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