От картошки до гаража



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Буквально несколько дней назад жители дома № 2 квартала 95Б обнаружили у себя под окнами движение самосвалов и строительной техники. Что такое? На пустынном участке, раньше занятом покинутыми коробками гаражных боксов, расчистили площадку внушительных размеров, огородили забором, разметили и даже уже завезли первые стройматериалы. Работники пояснили, что здесь будут гаражи. Местные, естественно, заметались, выясняя, откуда растут ноги у нового соседа.И вот что им удалось выяснить. Нынешний собственник участка Роман САВЧЕНКО приобрёл его совсем недавно, 31 мая. А до этого хозяином участка был другой человек, Александр Н. Он владел участком недолго, потому что поставил его на кадастровый учёт в ноябре 2016 года, а в собственность оформил только 10.05.2017. Первоначально на кадастровый учёт земля была поставлена с назначением «для ведения огородничества». После, уже новым собственником, назначение изменено на «индивидуальное жилищное строительство». Вопрос: за какую сумму муниципалитет предоставил участок под огород и сколько он должен стоить на самом деле, если там будет строиться частный дом? Напомним, речь идёт о земле не где-то у чёрта на рогах, а прямо в центре Ангарска.– недоумевают жители дома №2. –Представьте ситуацию: пришёл некий ангарчанин в администрацию и говорит: «Хочу картошку сажать! Дайте мне земли, да поближе, чтобы ездить никуда не надо было. И желательно бесплатно, это ведь не бизнес». Администрация участок дала. Только сажать картошку гражданин передумал сразу же, как только оформил право собственности. И участок продал.Итак, новый владелец меняет назначение участка и уверяет, что собирается строить дом. Тем более никакого разрешения на строительство частного дома на частной земле не требуется – обозначь план участка, и свободен. На встрече с местными жителями, которая прошла в понедельник, 7 августа, на прямой вопрос, будут ли там гаражи, он ответил: «У меня две машины. У жены машина. У меня трое детей, и у них тоже есть машина. Конечно, здесь будет гараж, и весьма большой!»