Гни свою линию

Что люди могут, когда они вместе

(«Время» от 15 августа 2017 года – «Тихо как в библиотеке»).

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»



ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Вообще-то люди хотели выйти на пикет. Но протестовать у нас открыто нельзя, по закону надо спросить у властей: можно? И власть ответила: нет. Пикет не согласовала. Тогда народ придумал провести… флешмоб. Он тем и интересен, что случается спонтанно, без согласований.Объявление о флешмобе стали передавать друг другу в соцсетях. Объясняли: кто не хочет превращения библиотек в «библиотечные пункты», берите книжку и приходите на площадь… читать. Покажем администрации, что Ангарск – читающий город.Стоило только объявлению получить широкое распространение (в четверг, 17 августа), как в пятницу в Интернете начала гулять афиша: в день флешмоба, аккурат в то же время, на площади проводится всероссийская акция «Книга на ладошке»!Никогда ещё о мероприятии не сообщали накануне дня его проведения. Стало ясно, что администрация придумала занять площадь в день протеста. Вывод: сам факт выхода людей на площадь власть пугает, и неважно, что люди собирались всего лишь читать.Уже за два часа до начала флешмоба на площади гремела музыка, шёл концерт, были расставлены столы. Рассматриваем внимательно присутствующих. Ба! Все узнаваемые лица - сотрудники администрации с семьями, работники различных управлений с женами, мужьями, внуками, лично директор ЦБС и даже та сотрудница управления по культуре СЮСИНА, которая за два дня до этого зачитывала нам по телефону план мероприятий на выходные, а об этой акции ВСЕРОССИЙСКОЙ умолчала!За ночь собрали всех, напечатали огромный баннер, нашли коллективы, костюмы, книги, реквизит – всё могут, когда захотят!На лицах чиновников читалось удовольствие, мол, теперь-то флешмобовцы затеряются в толпе.Но граждане не затерялись. Ровно в 14.00 люди с книгами вышли из толпы и начали выстраиваться в линию вдоль проезжей части, где было свободно. Не растерялись. Читающие люди – думающие люди.Сначала мы насчитали 52 человека, но линия начала стремительно расти, не хватало места, линия загнулась в дугу, а народ всё подходил и вставал. По последнему подсчёту читающих было 75 человек.Мы спросили их: зачем вы здесь стоите? И каждый, от детей до пенсионеров, сказал: я против того, чтобы библиотеки перестали работать, я за сохранение всех библиотек.15 минут люди стояли молчаливой шеренгой, и это было сильно!