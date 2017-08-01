Гни свою линию

Что люди могут, когда они вместеКогда вам в очередной раз покажется, что власть за вас всё решила, вспомните это фото. Вглядитесь в лица. Эти люди вышли с книгами на центральную городскую площадь в субботу, 19 августа, чтобы спасти библиотеки, которые городская власть собиралась «реорганизовать» («Время» от 15 августа 2017 года – «Тихо как в библиотеке»).75 человек читали на центральной площади, чтобы сказать администрации: «Нам нужны библиотеки!»
Вообще-то люди хотели выйти на пикет. Но протестовать у нас открыто нельзя, по закону надо спросить у властей: можно? И власть ответила: нет. Пикет не согласовала. Тогда народ придумал провести… флешмоб. Он тем и интересен, что случается спонтанно, без согласований.
Объявление о флешмобе стали передавать друг другу в соцсетях. Объясняли: кто не хочет превращения библиотек в «библиотечные пункты», берите книжку и приходите на площадь… читать. Покажем администрации, что Ангарск – читающий город.
ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»
Стоило только объявлению получить широкое распространение (в четверг, 17 августа), как в пятницу в Интернете начала гулять афиша: в день флешмоба, аккурат в то же время, на площади проводится всероссийская акция «Книга на ладошке»!
Никогда ещё о мероприятии не сообщали накануне дня его проведения. Стало ясно, что администрация придумала занять площадь в день протеста. Вывод: сам факт выхода людей на площадь власть пугает, и неважно, что люди собирались всего лишь читать.
Уже за два часа до начала флешмоба на площади гремела музыка, шёл концерт, были расставлены столы. Рассматриваем внимательно присутствующих. Ба! Все узнаваемые лица - сотрудники администрации с семьями, работники различных управлений с женами, мужьями, внуками, лично директор ЦБС и даже та сотрудница управления по культуре СЮСИНА, которая за два дня до этого зачитывала нам по телефону план мероприятий на выходные, а об этой акции ВСЕРОССИЙСКОЙ умолчала!
За ночь собрали всех, напечатали огромный баннер, нашли коллективы, костюмы, книги, реквизит – всё могут, когда захотят!
На лицах чиновников читалось удовольствие, мол, теперь-то флешмобовцы затеряются в толпе.
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Но граждане не затерялись. Ровно в 14.00 люди с книгами вышли из толпы и начали выстраиваться в линию вдоль проезжей части, где было свободно. Не растерялись. Читающие люди – думающие люди.
Сначала мы насчитали 52 человека, но линия начала стремительно расти, не хватало места, линия загнулась в дугу, а народ всё подходил и вставал. По последнему подсчёту читающих было 75 человек.
Мы спросили их: зачем вы здесь стоите? И каждый, от детей до пенсионеров, сказал: я против того, чтобы библиотеки перестали работать, я за сохранение всех библиотек.
15 минут люди стояли молчаливой шеренгой, и это было сильно!
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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